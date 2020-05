Từ một cậu bé chỉ mê chơi game, Nguyễn Hoàng Minh (18 tuổi) bứt phá ngoạn mục nhận được cái “gật đầu” của nhiều trường đại học “top đầu” và hiện cậu trở thành tân sinh viên trường ĐH University of California in San Diego.

Từ bỏ sự cám dỗ của game

Nguyễn Hoàng Minh thừa nhận thời còn học cấp 1, 2 cậu là “nghiện game” kinh khủng, thậm chí không cần ăn, không cần ngủ chỉ cần chơi game.

“Em bị bố mẹ mắng suốt ngày vì không lo học hành chỉ game game, nhưng quả thực nhìn đống sách vở toàn chữ em đã thấy chán nản rồi”, Minh bộc bạch.

Năm Minh 14 tuổi, cậu nằng nặc xin bố mẹ đi du học trung học ở Mỹ vì cậu nghĩ sang đó không có ai quản thúc, không có ai giám sát, tha hồ chơi game. Nhưng bố mẹ Minh lại nghĩ khác, họ biết môi trường học tập bên đất Mỹ là thế nào và đồng ý cho cậu đi du học mặc dù cũng có không ít phân vân, lo lắng. Và quả thực họ đã đúng về quyết định của mình.

Minh chia sẻ: “Môi trường học tập ở Mỹ rất đặc biệt, họ chú trọng phát triển con người toàn diện, em được học tập trên lớp thảo luận với các thầy cô, thực hành trong phòng thí nghiệm, cùng rất nhiều các hoạt động ngoại khóa, thể thao…phải nói cực kỳ hấp dẫn, nó cuốn em đi khiến em không còn tâm trí và thời gian mà để ý đến game nữa”.

Và khi đã có thêm ý chí thôi thúc và nghị lực, Minh quyết tâm phải thi đỗ đại học, cha mẹ em không kỳ vọng nhiều vì họ biết sự cạnh tranh vào đại học ở nước ngoài khốc liệt nhưng với Minh, khi đã cố gắng, cậu phải đạt được thứ hạng tốt nhất. Và trường đại học đầu tiên gửi thông báo nhận em là sinh viên đó là trường University of Sydney - trường đại học danh tiếng hàng đầu của nước Úc khiến mọi người ngỡ ngàng.

Ngay sau đó liên tiếp hàng loạt các trường đại học danh tiếng khác gửi thông báo về là University of California San Diego, Mohash University, UC Barbara, UC Davis, UC Irvine, UC Santa Cruz, UC Merced, UC Riverside, University of Connecticut... trong đó University of California in San Diego và Mohash University tại Úc là 2 trường nằm trong top 5 thế giới về Dược đồng thời UC San Diego còn nằm trong top 20 trường đại học tốt nhất thế giới.

Đạt SAT 1450/1600; TOEFL 108/120 điểm là những con số ấn tượng mà Minh giành được trong các bài thi chuẩn hóa. Tuy nhiên, điểm số không phải là tất cả đối với việc quyết định hồ sơ ứng viên có được chấp thuận hay không.

“Bài luận là một yếu tố giúp ban tuyển sinh đánh giá năng lực ứng viên. Do vậy, phải làm sao để khi đọc, họ nhận ra ngay mình là con người như thế nào, phẩm chất ra sao, có trung thực, nhân hậu, tốt bụng, có chí tiến thủ hay không và những giá trị mà mình hướng tới thế nào. Đặc biệt họ cũng rất chú trọng tới sức khỏe, thể lực, lời giới thiệu của các thầy cô. Bật mí một chút nhé, em đã 3 lần vô địch toàn bang Connecticut môn bắn súng cũng là một yếu tố để nhận được cái “gật đầu” của họ”, Minh tự tin nói.

Sự lựa chọn theo trái tim

Khi được hỏi phải lựa chọn một trường đại học trong số rất nhiều những trường danh tiếng. Minh chia sẻ, việc ứng tuyển nhiều trường chỉ là để đánh giá xem năng lực bản thân mình đến đâu, còn bản thân Minh đã có định hướng sẵn từ trước, em đã chọn trường University of California in San Diego - trường đại học nằm trong Top 5 thế giới về Dược.

Minh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm bác sĩ, dược sĩ. Ông em là Phạm Vũ Khánh dành cả cuộc đời để nghiên cứu về Nam dược. Bố Minh là bác sĩ, còn mẹ em là dược sĩ Phạm Thanh Thủy- Giám đốc Công ty Botania.

Từ một cậu bé mê game ngày nào, bây giờ Minh đã chín chắn và trưởng thành, có ước mơ, hoài bão, tháng 8/2020 em sẽ trở thành sinh viên đại học. Giấc mơ lớn nhất của em là sẽ trở về Việt Nam, cùng chung tay để phát triển ngành dược trong nước thật lớn mạnh.

Ngọc Minh