Các hình thức lưu trú phổ biến cho du học sinh ở Úc gồm: Nội trú tại trường; homestay; Ký túc xá; căn hộ đại học và nhà cho thuê… du học sinh cần tìm hiểu thông tin để tránh “dính bẫy” hoặc phát sinh chi phí quá lớn.

Tính đến giữa năm 2019, ước tính có trên 31.000 HSSV Việt đang theo học các bậc học ở Úc, trong đó, hơn 4.000 đang học tại ĐH Western Sydney (WSU).

Homestay là lựa chọn lưu trú của rất nhiều du học sinh trên thế giới tại Úc

Dễ “mắc cạn” khi không tìm hiểu thông tin

Qua môi giới của một trung tâm tư vấn du học, Q. - du học sinh Úc - đến Sydney và trọ kiểu homestay với một gia đình bản xứ. Nhưng chỉ đúng một tuần, Q. buộc phải tìm một nơi ở khác. Mất một tháng tiền nhà và một tháng tiền cọc, tức gần 2.000 AUD.

Trung tâm tư vấn đã mập mờ trong việc ký hợp đồng thuê nhà cho Q.. Và Q. cũng đã không kiểm tra kỹ hợp đồng. Chủ nhà chỉ cung cấp chỗ ở. Điện, internet phải trả thêm với giá đắt gần gấp đôi, lại không có chỗ để nấu nướng.

Chi phí phát sinh quá lớn. Việc không thể tự nấu nướng, buộc phải ăn ngoài vừa đắt đỏ, vừa không hợp khẩu vị khiến Q. gần như tê liệt. Gia đình phải vay mượn, gửi gấp sang cho Q. một số tiền lớn nữa để Q. tìm một nhà trọ phù hợp.

Minh Khang, du học sinh chương trình BBUS của WSU (qua Viện ISB - ĐH Kinh tế TP. HCM) nói rằng, những cái bẫy kiểu vậy, ở đâu cũng có, vấn đề là phải chuẩn bị kỹ. “Thời của google, facebook, không quá khó để tìm kiếm thông tin từ những nhóm du học sinh để tìm kiếm kinh nghiệm - Khang chia sẻ.

Nhiều lựa chọn lưu trú

Các hình thức lưu trú phổ biến cho du học sinh ở Úc gồm: Nội trú tại trường; homestay với người bản xứ; ký túc xá; căn hộ đại học và nhà cho thuê. Nhiều trường cho phép ở nội trú với các dịch vụ nấu ăn, dọn dẹp. Có thể chọn ở riêng hoặc ở chung phòng. Lệ phí ở nội trú không tính gộp trong học phí.

Nguyễn Tuấn Đạt, một cựu du học sinh chương trình Du học bán phần Western Sydney BBUS từ Viện ISB chia sẻ: “Chi phí homestay phụ thuộc vào loại phòng, gồm cả việc ăn uống. WSU cũng như nhiều trường khác, luôn có danh sách các homestay đáng tin cậy. Nên tìm hiểu thật kỹ để chọn lựa một homestay ưng ý”.

Các trường đại học dĩ nhiên đều có các ký túc xá (KTX), cung cấp chỗ ở, bữa ăn và các dịch vụ cơ bản khác. Tuy nhiên, phí thường cao hơn loại halls of residentce (tạm dịch đại sảnh ngụ cư). Loại hình này ít tiện nghi hơn so với KTX, nhưng lại tạo sự tự do sinh hoạt như có thể tự nấu nướng, đi về không phụ thuộc giờ giấc…

Một số trường còn cung cấp cho du học sinh căn hộ ở riêng. Các căn hộ này gần hoặc trong học sở, nhiều tiện nghi và tự do, dĩ nhiên, phí rất cao.

Tuấn Đạt cho biết thêm, hệ thống KTX của Western Sydney cực kỳ tiện nghi. “Nhưng hầu như không có du học sinh Việt nào chọn KTX” - Đạt nói – “Mức phí quá cao là lý do chính. Ngoài ra, thường thì lưu trú chung cùng một nhóm với nhau thì dễ chia sẻ, dễ tâm sự, dễ tìm kiếm công việc làm thêm…”

Chính vì vậy, hình thức lưu trú được nhiều du học sinh Việt lựa chọn nhất là thuê nhà ở chung theo nhóm. Những căn hộ trống thường khát rẻ, dù bất tiện là đồ đạc và tiện nghi gần như không có gì. Nhưng, “Sinh viên mà, xa nhà, sống khổ cũng là cách rèn luyện bản lĩnh”, Đạt chia sẻ thêm.

Các căn nhà hoặc phòng cho thuê kiểu này cũng không khó tìm kiếm ở các mục rao vặt trên báo chí, hoặc những miếng dán nơi đông người.

Một trong những chuối ký túc xá của ĐH Western Sydney, nơi lưu trú lý tưởng của du học sinh

Theo kinh nghiệm của nhiều du học sinh, ước tính chi phí trung bình cho việc lưu trú: Ký túc xá và nhà khách từ 90 - 150 AUD/tuần; thuê nhà ở chung từ 85 - 215 AUD/tuần; Căn hộ trong khuôn viên trường từ 90 - 280 AUD/tuần; homestay từ 110 - 270 AUD/tuần; -huê nhà từ 165 - 440 AUD/tuần; nội trú từ 11.000 - 22.000 AUD/năm.

Cách tiết kiệm chi phí mà du học sinh Việt lựa chọn là ở càng xa trung tâm, lưu trú phí càng rẻ. Với những dịch vụ ưu đãi cho sinh viên, việc mua những vé năm, vé tháng các phương tiện công cộng như xe bus chẳng hạn, sẽ khiến bất tiện về đường sá không là vấn đề.

Lựa chọn nơi ở làm sao để có thể tự nấu nướng luôn là ưu tiên của du học sinh Việt, làm sao để chi phí ăn uống tiết kiệm lại hợp khẩu vị là rất quan trọng. Giá cả thực phẩm ở Úc khá rẻ, tự nấu nướng sẽ giúp dôi dư ra một khoản tiền không nhỏ.

Bên cạnh đó, HSSV có thể tham khảo thêm một số giải pháp tài chính. Như nếu chọn du học bán phần với gói Trả góp - Vay du học Education Finance của Bella Group với kinh nghiệm ăn, ở, làm thêm được chia sẻ từ các du học sinh, chuyện tài chính cho du học sẽ không còn là một áp lực quá lớn với đa số gia đình Việt.

Cử nhân kinh doanh Western Sydney BBUS - Chương trình do Đại học Western Sydney - WSU (nhóm 300 trường hàng đầu xuất sắc nhất thế giới) hợp tác với Viện ISB (ĐH Kinh tế TP.HCM) từ 2009. Học trong 3 năm, 100% bằng tiếng Anh. Bằng Cử nhân do WSU cấp; - Có thể học hoàn toàn tại Việt Nam hoặc chuyển tiếp du học bán phần, thời gian linh hoạt tại bất cứ campus nào của WSU trên thế giới; - Có cơ hội sở hữu cử nhân bằng kép (double degree); Dự án Tài chính du học Education Finance, cung cấp gói trả góp học phí hàng tháng phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình Văn phòng tư vấn: Lầu 6, Tòa nhà 79 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM. Hotline: 0888.700.268 - 028.39.309.128 - Email: info@taichinhduhoc.com.vn Website: http://tragop.taichinhduhoc.com.vn

(Nguồn: Viện Đào tạo Quốc tế ISB)