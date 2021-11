Đại học Khoa học Ứng dụng Hame (HAMK), Phần Lan là nơi hội tụ 3 mảnh ghép lý tưởng cho sinh viên quốc tế: đào tạo bài bản, cơ sở vật chất hiện đại, chương trình giáo dục tiên tiến.

HAMK là trường đại học khoa học ứng dụng lớn thứ 8 ở Phần Lan và là cơ sở giáo dục đại học duy nhất ở Hame - miền Nam Phần Lan. Trường có 7 khuôn viên khác nhau, nằm không quá xa 2 thành phố sầm uất nhất của Phần Lan là: thủ đô Helsinki và TP. Tampere. HAMK cũng là một trong số những trường ở Phần Lan có tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp và sinh viên khởi nghiệp cao nhất.

Trường tập trung vào những mục tiêu như: giảng dạy hiệu quả và tận dụng tối đa cơ hội phát triển cho học viên; hỗ trợ sinh viên trở thành doanh nhân, chủ động và phát triển bản thân; các hoạt động giao lưu quốc tế trong và ngoài Phần Lan; kết hợp giảng dạy và nghiên cứu; liên kết với các công ty và tổ chức.

Nhờ đó, sinh viên HAMK có nhiều cơ hội để phát triển năng lực bản thân, trở thành công dân toàn cầu, đủ năng lực làm việc ở bất cứ đâu. Đặc biệt, trong quá trình học tập tại trường, mỗi sinh viên sẽ phải hoàn thành 1 dự án quốc tế của riêng mình.

Sinh viên theo học tại HAMK sẽ nhận những quyền lợi như: được hưởng các ưu đãi khi sử dụng thẻ sinh viên như: giảm giá các bữa ăn tại nhà ăn sinh viên, hưởng hỗ trợ tài chính trong các tháng hè, tham gia các chương trình học thuật trao đổi sinh viên và chương trình song bằng; có thẻ thành viên của Hội sinh viên trường (HAMKO), được hưởng các dịch vụ hỗ trợ như: hướng dẫn học nhóm, kèm riêng, tham gia các sự kiện do Hội sinh viên tổ chức, được tư vấn hướng nghiệp và việc làm…; có thể đăng ký sử dụng các dịch vụ tư vấn tâm lý và sức khỏe tâm thần, y tế…; được làm thêm 25 giờ/ tuần; được thuê nhà với mức giá ưu đãi dành cho sinh viên.

Leevi - sinh viên ngành International Business (Kinh doanh quốc tế) chia sẻ: “Học tập tại HAMK là một trải nghiệm thật tuyệt vời, đặc biệt trong chương trình Kinh doanh quốc tế. Môi trường học tập cởi mở ở đây đã giúp tôi làm quen thêm nhiều bạn mới từ khắp nơi trên thế giới”.

Trong khi đó, Terhi - sinh viên trao đổi ngành International Business (Kinh doanh quốc tế) không khỏi ấn tượng về cơ hội phát triển tại trường: “HAMK mang lại những cơ hội trao đổi học tập tuyệt hảo. Bạn có thể đi bất kỳ đâu mà vẫn được hỗ trợ, giúp đỡ trong toàn bộ quá trình học”.

Học kỳ mùa xuân 2022, trường Đại học Khoa học Ứng dụng Hame tuyển sinh 8 ngành cử nhân bằng tiếng Anh dành cho sinh viên quốc tế gồm: Information and Communication Technology, Bioeconomy; Electrical and Automation Engineering; Mechanical Engineering and Production Technology; Constructions Engineering; Smart Organic Farming; Smart and Sustainable Design; Computer Applications; International Business (Kinh doanh quốc tế).

Đại diện HAMK cho biết, học phí dành cho các chương trình bậc cử nhân bằng tiếng Anh là 9700 euro/ năm. Trường có 2 mức học bổng dành cho sinh viên dựa trên kết quả bài kiểm tra tiếng Phần Lan và khi đạt đủ 60 tín chỉ/năm là: học bổng 3200 euro khi đạt được trình độ A2 (áp dụng từ năm thứ nhất) và học bổng 6500 euro khi đạt được trình độ B1(áp dụng từ năm thứ hai).

Hiện có nhiều hình thức để ứng tuyển vào HAMK như: xét điểm học bạ, thi đầu vào, điểm SAT. Thời gian ứng tuyển từ ngày 1/2/2022 - 10/5/2022.

Minh Hòa