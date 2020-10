Trò chuyện trực tiếp với đại diện các trường ĐH New Zealand tại chương trình Triển lãm Trực tuyến Trải nghiệm Giáo dục New Zealand để biết rõ hơn về các lựa chọn ngành nghề cũng như điều kiện đầu vào, chi phí, thủ tục chuyển tiếp sang New Zealand sau khi hoàn thành các học phần ở Việt Nam, và điều kiện xin post-study work visa dành cho du học sinh các chương trình liên kết. Triển lãm là cơ hội để tìm hiểu về học bổng; tham dự lớp học kiểu mẫu, trải nghiệm phương pháp giảng dạy của các trường New Zealand. Đăng ký tại: http://bit.ly/ NZEduShowcase Người tham dự sẽ được gửi link tham dự triển lãm riêng cho mỗi cá nhân qua email. Thời gian triển lãm: 9:00 - 11:30, Chủ Nhật, ngày 18/10/2020.