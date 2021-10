Nguyễn Mai An sinh năm 1996, hiện là nghiên cứu sinh tại The Open University, Vương quốc Anh.

Trước đó cô từng tốt nghiệp xuất sắc thạc sĩ ngành Giáo dục tại University College London - UCL, nhận bằng giỏi ngành Quan hệ quốc tế và bằng xuất sắc môn tiếng Trung bậc cử nhân ở Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn (London School of Economics and Political Science - LSE).

LSE được biết đến là một trong những trường đại học danh tiếng bậc nhất thế giới về giảng dạy và nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học xã hội. Trong khi đó, UCL là một trong 3 đại học lâu đời nhất nước Anh, nằm trong top 10 thế giới theo bảng xếp hạng QS 2022.

Nguyễn Mai An có luận văn thạc sĩ xuất sắc với nghiên cứu liên quan đến việc học và thi tiếng Anh ở Kì thi tốt nghiệp THPT

Hành trình du học từ phố núi đến xứ sở sương mù

Mai An sinh ra và lớn lên tại huyện miền núi Đắk Tô, tỉnh Kon Tum. Từ năm cấp 2, cô gái đã mơ ước trở thành nhà ngoại giao và đặt quyết tâm phải đỗ đại học chuyên ngành Quan hệ quốc tế.

“Một dấu mốc quan trọng năm lớp 10 đã thay đổi tất cả. Mình đỗ vào chuyên Anh, một mình xa gia đình chuyển về thành phố Kon Tum. Có cơ hội tham gia các kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp quốc gia và khu vực, được tiếp xúc nhiều nguồn thông tin, mình bắt đầu nghĩ về du học”, An nhớ lại.

Trong quá trình tìm hiểu, An đặc biệt ấn tượng với thứ hạng đào tạo ngành Quan hệ quốc tế của LSE. Thế nhưng, để nộp đơn, An cần chứng chỉ A-level (chương trình THPT tại Anh).

“Thời điểm đó, mình cũng nhận được giấy báo đỗ của Học viện Ngoại giao. Đứng trước lựa chọn tiếp tục dành 2 năm học chương trình A-level rồi mới lên đại học hay ở lại Việt Nam nhập học, mình quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, xách hành lý sang Anh năm 18 tuổi”.

Tuy nhận được học bổng hỗ trợ học phí nhưng mọi chi phí sinh hoạt ở Anh đều rất đắt đỏ hơn. Để tự trang trải cuộc sống, An đi làm thêm nhiều công việc khác nhau từ phiên dịch, gia sư, trợ giúp nghiên cứu, trợ lí cho các công ty,… Tuy nhiên, An luôn ưu tiên hàng đầu cho việc học và lên kế hoạch chi tiết cụ thể để cân bằng, không bị ảnh hưởng khi đi làm.

Trước khi đỗ vào LSE, An tốt nghiệp A-level với số điểm A ở cả 5 môn học, giành Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Toán UK Math Olympiad. Dù có nền tảng tương đối tốt nhưng lên đại học, An vẫn bị choáng ngợp và quá tải vì khối lượng bài vở lớn.

“Có những môn mình phải đọc gần 18 loại tài liệu sách, báo, bài nghiên cứu khác nhau chỉ để chuẩn bị 1 tiếng thuyết trình hay mỗi tuần phải nộp 4 bài luận dài 2.000 từ. Nhiều vấn đề mới đòi hỏi lượng kiến thức lớn, mình phải tự nghiên cứu chuyên sâu”.

Để cải thiện dần, An chủ động nhờ giáo viên hỗ trợ, kết nối các bạn học nhóm để trao đổi và học hỏi. An cũng học được cách bày tỏ chính kiến, quan điểm cá nhân. Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm môi trường đa văn hoá, tích lũy thêm những kỹ năng mới.

Kỳ hè năm thứ Nhất (2017), An nhận được học bổng toàn phần của chính phủ Trung Quốc đi trao đổi ở ĐH Phúc Đán. Tại đây cô có thêm những trải nghiệm mới về môi trường học tập, tìm hiểu thêm một ngoại ngữ. Hiện nay, An có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, và đang học thêm tiếng Tây Ban Nha, Ả Rập.

Trong kỳ hè năm thứ Hai tại LSE, An thực tập tại tập đoàn Tata - một trong những tập đoàn kinh doanh đa ngành lớn nhất của Ấn Độ, tìm hiểu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Cũng trong thời gian ở Ấn Độ, An có cơ hội làm nghiên cứu cho một dự án về giáo dục ở các trường học vùng Jamshedpur (bang Jharkand). An sau đó đã viết một báo cáo đề xuất những thay đổi trong một số chương trình giáo dục đang được áp dụng tại hơn 500 trường học ở vùng đất này.

Rẽ hướng sang Giáo dục

Sau chuyến đi Ấn Độ, được gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ của nhiều chuyên gia giáo dục, An nhận thấy rõ ràng hơn về việc thông qua giáo dục có thể góp phần thay đổi xã hội theo hướng tích cực hơn.

Vì thế, An quyết định “rẽ hướng” sang học ngành Giáo dục tại Institute of Education - Viện đào tạo Giáo dục hàng đầu thế giới, thuộc University College London - UCL.

“Mình thật sự rất quan tâm đến chất lượng giáo dục tại Việt Nam. Dù học tập và nghiên cứu ở Anh nhưng mình mong muốn thực hiện đề tài mang lại đóng góp hay góc nhìn nào đó về đánh giá, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục tại Việt Nam”.

Chính vì vậy, trong thời gian học thạc sĩ tại UCL, An lựa chọn đề tài nghiên cứu tập trung vào mối liên kết giữa nội dung chương trình học phổ thông và nội dung thi kì trung học phổ thông cho môn tiếng Anh ở Việt Nam.

“Câu hỏi mình đặt ra là liệu nội dung kiểm tra đánh giá trong đề thi có trùng khớp với nội dung được dạy học hay không. Mình dùng phương pháp khai thác văn bản (text-mining) để kiểm nghiệm trên 300 bộ đề thi và bộ sách giáo khoa lớp 10, 12 để giải đáp điều này”, An kể.

Nghiên cứu của An đã đạt điểm xuất sắc khoá tốt nghiệp thạc sĩ năm 2020 và được chọn để tham luận cho hội thảo quốc tế về phương pháp khai thác văn bản ở Ireland (Corpus Linguistics International Conference) và hội thảo về nghiên cứu giáo dục ở Anh (British Educational Research Association Conference ở London).

Vừa thực hiện đề tài, An cũng chuẩn bị và gửi hồ sơ apply chương trình tiến sĩ để được nghiên cứu chuyên sâu hơn. Theo An, xin học bổng tiến sĩ tại Anh ngoài những yếu tố CV, thư giới thiệu, bài luận thì đề cương nghiên cứu là yếu tố quan trọng nhất để thuyết phục ban tuyển sinh.

Cuối năm 2020 cô nhận được lời mời nhập học tiến sĩ của 5 trường: Durham University, University of Edinburgh, University of Newcastle, University of East Anglia và The Open University. An quyết định học tiến sĩ tại The Open University với học bổng toàn phần trị giá 90.000 bảng Anh (tương đương 3 tỷ VNĐ).

Mai An trong lễ tốt nghiệp Trường Kinh tế và Chính trị Luân đôn

Tiếp nối hướng nghiên cứu tại bậc thạc sĩ, An thực hiện đề tài về xu hướng quốc tế hóa của giáo dục đại học ở Việt Nam.

“Mình muốn tìm hiểu liệu sự phát triển các chương trình chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh thực sự mang lại hiệu quả cho người học hay không. Và hình thức này có ảnh hưởng như thế nào đến bình đẳng giáo dục ở Việt Nam. Việc đánh giá kiểm định chương trình sẽ giúp nhìn nhận lại những thiếu sót, bất cập còn tồn tại để điều chỉnh và khắc phục tốt hơn”, An nói

Nhìn lại quãng thời gian 8 năm qua tại Anh, An chia sẻ: “Mỗi người sẽ có con đường riêng để đến thành công. Và thành công cũng chỉ là một khái niệm chủ quan tuỳ theo mục tiêu và suy nghĩ cá nhân của từng người. Điều quan trọng nhất đối với mình là dù đang làm việc gì, vị trí nào và giai đoạn nào trong hành trình du học mình sẽ luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhất có thể”.

Ngọc Linh

Bài học quý giá của cựu du học sinh Anh ở tuổi 16 Sau 5 năm làm việc cho công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, trải nghiệm môi trường làm việc tại một công ty của Nhật Bản, điều khiến Ngô Văn Sơn cảm thấy biết ơn chính là những bài học anh được dạy từ thời phổ thông ở Anh.