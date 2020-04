Hội thảo online về du học New Zealand hứa hẹn mang đến những thông tin về các chương trình học, lộ trình học phù hợp, đảm bảo đầu ra…

- Thời gian: 10h - 12h, Thứ Bảy ngày 9/5/2020

- Đăng ký tham dự: https://bit.ly/webinar_massey_vn

- Link tham gia webinar: https://zoom.us/j/385446808

- Meeting ID: 385-446-808

Hội thảo có sự tham dự của các đại diện Đại học Massey, New Zealand- Top 3% đại học hàng đầu Thế giới:

- TS. Karen Ashton, Giảng viên cao cấp ngành Ngôn ngữ và hiện là Chủ tịch Hiệp hội Ngôn ngữ học ứng dụng của New Zealand (ALANZ). Xem chi tiết profile của TS Karen: https://www.massey.ac.nz/massey/expertise/profile.cfm?stref=049040;

- Bà Djhoanna Lambert, International Manager- College of Humanities and Social Sciences;

- Bà Linda Oostenrijk, International Marketing Co-ordinator.

Hội thảo mang đến phụ huynh, các bạn HSSV thông tin mới về các ngành học có nhu cầu tuyển dụng cao tại New Zealand & thế giới; Chương trình Thạc sỹ Ngôn ngữ Ứng dụng (TESOL)- cơ hội nghề nghiệp; Học bổng Đại học Massey trị giá 5.000- 20.000 NZD; Lựa chọn lộ trình du học phù hợp, đảm bảo đầu ra; Hướng dẫn- tiếp nhận hồ sơ xin học- xin học bổng du học…

Để tham gia hội thảo online, có thể cài đặt miễn phí ứng dụng Zoom tại (https://zoom.us/), xem hướng dẫn sử dụng Zoom tại (https://bit.ly/hdsdZoom) hoặc liên hệ với Công ty tư vấn du học Đức Anh để được hỗ trợ.

Công ty Đức Anh tặng 200-300 NZD cho các bạn đăng ký & nhập học trong năm 2020. Số lượng ưu đãi có hạn và áp dụng có điều kiện, vui lòng liên hệ hotline: 09887 09698, 0974380915 hoặc email duhoc@ducanh.edu.vn để biết thêm chi tiết.

Với nhiều thay đổi tích cực cho phép sinh viên quốc tế ở lại làm việc lâu hơn, hưởng nhiều quyền lợi hơn, ưu đãi về học phí và khuyến khích nhập cư với lao động có tay nghề, New Zealand ngày càng hấp dẫn du học sinh quốc tế.

Đặc biệt, tại New Zealand, ĐH Massey nằm trong top 150 trường tốt nhất thế giới về đào tạo ngành giáo dục (QS rankings by subject 2019). Chương trình đào tạo của trường toàn diện, cập nhật và tiến bộ, chú trọng đào tạo các kỹ năng liên quan, thực hành và kiến thức thực tiễn, giúp bạn dễ dàng thành công trong công việc. Giảng viên của trường giàu kinh nghiệm, sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho bạn.

Bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập hấp dẫn tại thành phố Palmerston North- được mệnh danh là "Student City" - cách Auckland chỉ 1 giờ bay. Palmerston North có chi phí sinh hoạt rẻ so với các thành phố lớn khác của New Zealand, yên bình và an toàn cho du học sinh.

Bên cạnh đó, bạn có thể tận dụng được các chính sách ưu đãi của NZ dành cho du học sinh như: Làm thêm 20h/tuần trong khi học và làm toàn thời gian vào kỳ nghỉ; Mang theo chồng/ vợ và con khi du học; Ở lại làm việc 3 năm sau khi học xong mỗi bậc học; Định cư khi đủ điều kiện, …

Mức lương trung bình của sinh viên tốt nghiệp ngành giáo dục tại New Zealand là khoảng 60.000 NZD/năm, bạn có thể tham khảo mức thu nhập của một số vị trí công việc tại https://www.careers.govt.nz/.

Chương trình Thạc sỹ Ngôn ngữ Ứng dụng (TESOL) khai giảng vào tháng 2 hằng năm, thời gian học 1,5 năm với mức học phí 30.100 NZD/năm (năm 2020).

Xem chi tiết về điều kiện đầu vào của chương trình tại: https://massey.ac.nz/mappling

Trang Nguyễn- một sinh viên Việt Nam tốt nghiệp Thạc sỹ TESOL Leadership tại Đại học Massey cho biết: "Chương trình Thạc sỹ TESOL Leadership tại ĐH Massey đã trang bị cho tôi những kiến ​​thức lý thuyết và thực tiễn cần thiết để giảng dạy tiếng Anh giao tiếp hiện đại trong môi trường đại học Việt Nam. Khóa học đã giúp tôi nâng cao sự hiểu biết về các phương pháp giảng dạy khác nhau và tính phức tạp của quá trình học ngôn ngữ thứ hai. Những kỹ năng này rất cần thiết cho công việc chuyên môn của tôi trong giảng dạy và nghiên cứu”.

Đức Anh A&T là đại diện ủy quyền tuyển sinh của Đại học Massey tại Việt Nam: Tư vấn chọn trường/ chọn ngành/ khóa học/ lộ trình học; Xin học; Xin học bổng nếu bạn đủ điều kiện- và chúng tôi làm việc này rất hiệu quả; Xin visa du học; Luyện và tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế PTE A (pteatest.ducanh.edu.vn/) thay thế cho IELTS/ TOEFL để bạn du học nhanh chóng, thuận tiện; Luyện IELTS và PTE A/ TOEFL cho bạn; Bố trí nhà ở/ đón/ bảo hiểm y tế…; Hỗ trợ bạn trong suốt quá trình du học tại nước ngoài. Chi tiết về thủ tục xin học, visa du học và các vấn đề liên quan, liên hệ: Công ty tư vấn du học Đức Anh Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh, Tel: 024 3971 6229 TP.HCM: 172 Bùi Thị Xuân, Q.1, Tel: 028 3925 3588 Hotline chung: 09887 09698, 09743 80915 Email: duhoc@ducanh.edu.vn Website: www.ducanhduhoc.vn/

