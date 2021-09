Sáng 6/9, Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam.

browser not support iframe.

Tại Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai. 300 học viên hệ vừa học vừa làm đang học tập tại Học viện, có kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh chính trị, sức khỏe tốt được lựa chọn để lên đường. Trong số này có 30 học viên nữ.

Nguyễn Thu Hà, lớp B1LT2, Học viện An ninh nhân dân cho biết: Khi nhận được nhiệm vụ thì bản thân em cũng như tất cả các bạn, đặc biệt là 30 học viên nữ trong đoàn rất lo lắng. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, bọn em cũng biết được là có những khó khăn, gian khổ nhất định trong việc ăn ở sinh hoạt. Nhưng qua các đợt tập huấn, chúng em cũng thấy tự tin hơn và vững tâm hơn, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Còn học viên Hoàng Thanh Tùng, Lớp B2LT11, Học viện An ninh nhân dân chia sẻ: “Trước khi có dịch Covid-19, tôi đã trải qua các nhiệm vụ khác cũng khó khăn tương đối như thế này nhưng bản thân là một chiến sỹ Công an nhân dân, tôi cảm thấy đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng nên bản thân sẽ cố hết sức để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

Trước đó, để chuẩn bị tốt nhất cho các học viên lên đường làm nhiệm vụ, Học viên An ninh nhân dân đã phối hợp với Cục Y tế, Bộ Công an và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tập huấn kỹ năng phòng chống dịch cho 300 học viên. Trước khi lên đường các học viên cũng đã được xét nghiệm Covid-19.

Các học viên sẽ tham gia trực ở các chốt phòng, chống dịch, tham gia công tác dân vận, tuyên truyền cho người dân cách phòng, chống dịch và tham gia các hoạt động nghiệp vụ tại địa phương.

Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân cho biết: “Đây vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ và như tôi đã nói đây cũng là tiếng gọi từ trái tim. Tôi cũng cho rằng đây là một cơ hội cho các học viên nhà trường để trải nghiệm, tham gia các nhiệm vụ trong thực tiễn, trong các điều kiện khó khăn gian khổ. Tôi tin rằng với sự trải nghiệm này các em sẽ trưởng thành lên rất nhiều, học được những bài học vô cùng quý báu không chỉ là trong nhiệm vụ này mà còn cho sau này khi đi công tác”.

Tại Học viện Cảnh sát nhân dân, sáng nay, 650 học viên cũng lên đường chi viện các tỉnh phía Nam chống dịch. Trong đó, tăng cường 500 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương và 150 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Long An.

Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện, cho biết có nhiều cán bộ, chiến sĩ từng tăng cường chi viện cho Công an tỉnh Bắc Ninh và lần này tiếp tục tham gia hỗ trợ Công an hai tỉnh phía Nam.

Sau lễ xuất quân, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ ra sân bay Nội Bài, đầu giờ chiều nay sẽ tới Đồng Nai, Long An, Bình Dương và vào việc ngay. Trong đợt dịch thứ 4, Bộ Công an đã chi viện hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cho các tỉnh phía Nam chống dịch.

Đình Hiếu