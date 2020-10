Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, ở Hà Tĩnh xảy ra mưa to. Sáng nay, hơn 300 trường với hơn 147.000 học sinh phải nghỉ học do mưa lũ.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, từ hôm nay đến ngày 31/10, do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã cho học sinh nghỉ học.

Theo Sở GD - ĐT tỉnh Hà Tĩnh, từ sáng nay (29/10), toàn tỉnh có 302/667 trường với hơn 147.000 học sinh tại các khối trường Mầm non, Tiểu học, THCS ở các huyện Thạch Hà, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê... phải nghỉ học do mưa lũ.

Đặc biệt tại huyện Hương Khê, 10h sáng nay, Thủy điện Hố Hô thông báo xả lũ với lưu lượng 1091m3/s. Nhiều cây cầu ở một số xã hạ lưu đã ngập.

Toàn huyện Hương Khê có 41.64 trường với hơn 12.000 học sinh từ mầm non đến THCS nghỉ học.

Ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng GD – ĐT huyện Hương Khê cho biết, nếu thủy điện Hố Hô tiếp tục xả lũ với lưu lượng lớn thì từ ngày mai có thể toàn bộ học sinh tại huyện này phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Một ngôi trường ở Hà Tĩnh bị ngập trong đợt lũ vừa qua

Tại huyện Hương Sơn, từ chiều qua đã có 22.000 học sinh với 62 trường thông báo nghỉ học. Trong sáng nay các trường còn lại tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Ngoài ra huyện Cẩm Xuyên có 24 trường với hơn 12.700 học sinh phải nghỉ học trong sáng nay; TX Kỳ Anh cũng cho gần 1.000 học sinh ở Trường Mầm non Kỳ Thịnh và Tiểu học Kỳ Thịnh 1 nghỉ học để thực hiện lệnh sơ tán dân, đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân trong bão số 9.

Thời gian đi học trở lại và kế hoạch dạy bù sẽ được các trường xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian hợp lý.

Thiện Lương