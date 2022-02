Theo Bộ GD-ĐT, từ ngày 27/4/2021 đến nay, toàn ngành giáo dục ghi nhận 162.917 ca mắc Covid-19, trong đó có 27.677 cán bộ, giáo viên; 135.244 học sinh, sinh viên, trẻ em.

Bộ GD-ĐT cho hay, qua theo dõi thực tiễn và kết quả kiểm tra thực tế cho thấy dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương.

Qua thống kê, từ đợt bùng phát dịch lần thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) toàn ngành ghi nhận 162.917 cán bộ, nhân viên, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên nhiễm Covid-19, trong đó 27.677 cán bộ, giáo viên; 135.244 học sinh, sinh viên, trẻ em.

Đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp, một số địa phương có tỷ lệ giáo viên, học sinh nhiễm Covid-19 tăng mạnh gồm: Hải Phòng 9.649 ca (chiếm 1,76%), Hà Tĩnh 675 ca (chiếm 0,24%), Nghệ An 298 ca (chiếm 0,08%), Thanh Hoá: 2.359 ca,...

Tình hình trên đã dẫn đến nhiều cơ sở giáo dục phải chuyển đổi hình thức dạy học trực tiếp kết hợp học trực tuyến vì phát hiện có ca F0 trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Một số ít địa phương chưa quyết định mốc thời gian cụ thể cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học đến trường.

Ảnh: Thanh Hùng

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, tính đến ngày 16/2/2022, đối với cấp mầm non: 54/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp (tỉnh Nam Định: TP Nam Định trẻ mầm non chưa tổ chức). 9 tỉnh, thành phố chưa tổ chức gồm: Hậu Giang, Trà Vinh, Hưng Yên, Vĩnh Long, Hà Nội, Phú Yên, Đà Nẵng, An Giang, Tiền Giang.

Đối với cấp tiểu học: 59/63 tỉnh, thành phố cho học sinh tiểu học học trực tiếp (Hưng Yên chỉ tổ chức khối lớp 1; Vĩnh Long chỉ tổ chức khối lớp 5, 6).

4 tỉnh, thành phố chưa tổ chức gồm: Hậu Giang, An Giang, Đà Nẵng, Tiền Giang.

Đối với cấp trung học cơ sở: 63/63 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trực tiếp (riêng TP. Hà Nội cho học sinh khối 1 đến 6 của 18 huyện, thị xã ngoại thành, khối 7 đến 12 các quận nội thành đi học trực tiếp, tỉnh Vĩnh Long cho học sinh khối 6,9 đi học trực tiếp).

Đối với cấp trung học phổ thông: 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học: 100% các cơ sở giáo dục đại học đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp.

Qua thống kê, tổng số học sinh học trực tiếp là 21.001.019/22.409.817, đạt tỉ lệ 93,71%. Trong đó khối mầm non đạt tỉ lệ 85,71%; khối tiểu học đạt tỉ lệ 93,65%; khối THCS đạt tỉ lệ 94,41%; khối THPT: 63/63 tỉnh/ thành phố: 2.721.650/2.751.650, tỉ lệ 99%.

Bộ GD-ĐT cho biết, theo kế hoạch, từ ngày 21/2, ở cấp mầm non, 59/63 tỉnh, thành phố sẽ cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp. Còn 4 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, An Giang có kế hoạch cho trẻ em mầm non đi học trong tháng 2 nhưng chưa xác định được thời gian cụ thể; riêng tỉnh Tiền Giang cho trẻ em mầm non 5 tuổi đi học trực tiếp từ ngày 21/2, và trẻ em dưới 5 tuổi đi học trực tiếp từ ngày 24/2.

Ở cấp tiểu học: 63/63 tỉnh, thành phố cho học sinh tiểu học học trực tiếp. Riêng tỉnh Tiền Giang cho học sinh khối lớp 1,2,5 học trực tiếp từ ngày 21/2; các khối lớp 3,4 học trực tiếp từ ngày 24/2.

Ở cấp trung học cơ sở: 63/63 tỉnh, thành phố cho 100% học sinh đi học trực tiếp.

Ở cấp trung học phổ thông: 63/63 tỉnh, thành phố duy trì học trực tiếp.

Thanh Hùng