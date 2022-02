Lê Thanh Sang – Thủ khoa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) trong kỳ tuyển sinh năm 2021 - vừa trải qua học kỳ đầu tiên trong đời sinh viên.

Vẫn khá kiệm lời như lần trò chuyện khi mới biết kết quả xét tuyển đại học, Sang cho biết mình hài lòng với những gì đã học được, đạt được trong những tháng qua.

Ở học kỳ đầu tiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cũng như những tân sinh viên khác của TP.HCM, Sang chưa có cơ hội ngồi học trực tiếp trên giảng đường mà học online.

Sang nói ở thời điểm này, cậu thấy việc học online khá hiệu quả khi có thể nghe kỹ lại những bài giảng. Dù vậy, cậu cũng mong sau Tết được đến trường học tập trung.

Mong muốn theo đuổi chuyên ngành tim mạch của cậu vẫn giữ nguyên. “Có lẽ 5 năm nữa em mới bắt đầu học chuyên sâu về lĩnh vực này, nhưng em vẫn nghĩ đây sẽ là hướng theo đuổi lâu dài của mình”.

Lê Thanh Sang bên góc học tập của mình

Sang là người con duy nhất của chị Lê Thị Anh Thy. Khi Sang mới hơn một tuổi thì ba của cậu qua đời. Hai mẹ con Sang về sống với ông bà ngoại. Rồi ông bà làm ăn thua lỗ, phải bán nhà. Cả gia đình lại dắt díu thuê nhà làm đủ việc kiếm sống. Ông bà ngoại qua đời, chỉ còn hai mẹ con Sang...

3 năm nay, chị Thy xin làm tạp vụ cho một công ty địa ốc tại Quận 6, TP.HCM. Lương dù không cao, nhưng chị cũng cố gắng co kéo trang trải cuộc sống của hai mẹ con. Điều may mắn là mẹ con chị được lãnh đạo công ty quan tâm, cho ở miễn phí trong một căn hộ chung cư do công ty xây dựng.

Dù vất vả nhưng mẹ Sang vẫn cố gắng cho con ăn học đầy đủ. Cậu bé cũng không phụ lòng mẹ, chịu khó học hành và hiểu chuyện. Chị Thy nói trời thương mình, chị mất nhiều thứ nhưng được đứa con.

“Sang kiệm lời, ít thổ lộ với mẹ nhưng nhìn những hành động của con là biết thương mẹ. Chẳng hạn như tôi thỉnh thoảng cho chút tiền vào ví con, để con muốn gì thì mua chứ con lớn rồi tôi không muốn can thiệp nhiều. Nhưng đến khi con mua đồ vẫn nói xin phép tôi" - chị Thy xúc động chia sẻ.

Năm học lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Quận 6), Sang đoạt giải Nhì môn Sinh học trong cuộc thi học sinh giỏi thành phố. Trong kỳ tuyển sinh năm 2021, Sang chỉ đăng ký đúng 2 nguyện vọng là Trường ĐH Y Phạm Ngọc Thạch và Trường ĐH Y Dược Cần Thơ bởi mong muốn học y từ năm lớp 10.

Sang cho biết mình muốn theo nghề y để cứu người từ năm đầu cấp 3. Và ban đầu, cậu dự định sẽ theo ngành pháp y.

Tuy nhiên, sang tới năm lớp 11, cậu quyết định sẽ theo đuổi chuyên ngành tim mạch.

Đã có mục tiêu, Sang rất tập trung học. “Em học sáng, học chiều, học cả ban đêm nên khi có kết quả thi, em không bất ngờ”.

Hồi tháng 9/2021, bài viết trên VietNamNet về hành trình đến với trường y của Lê Thanh Sang đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Khi đó, tân sinh viên cao điểm nhất Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) với kết quả thi khối B (Toán, Hóa, Sinh) đạt 28,75 điểm đối mặt với khó khăn không có tiền đóng học.

Ngay từ đầu năm lớp 12, Sang đã hỏi mẹ nếu con thi đậu thì tiền đâu đóng học. Nghe con hỏi, chị Thy rớt nước mắt, nhưng vẫn nói cứng rằng dù thế nào cũng sẽ xoay xở được cho con đi học.

Tới khi Sang biết kết quả thi vào cuối tháng 7, chị Thy đã tính chờ thành phố hết giãn cách sẽ ra ngân hàng chính sách xã hội vay tiền cho con đóng học phí rồi trả dần. Sang cũng đã dự tính sau này sẽ đi làm gia sư để đỡ dần gánh nặng cho mẹ...

Tuy nhiên, khi Sang chính thức có tên trong danh sách trúng tuyển của Trường ĐH Y Phạm Ngọc Thạch và có thông báo đề nghị đóng học phí khi làm thủ tục nhập học, thì chị thật sự lo lắng bởi thành phố đang thực hiện giãn cách, chị khó có thể làm thủ tục vay ngân hàng. Hết cách, chị đánh liều làm đơn xin công ty cho vay 14 triệu đồng để đóng học phí cho con.

“Việc vay tiền công ty là điều trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ đến vì tôi làm tạp vụ ở đây đã được quan tâm. Hơn nữa, thời điểm dịch bệnh như thế này tôi vẫn có công việc, không bị giảm lương, nên không muốn vì việc của mình lại thêm gánh nặng cho công ty.

Nhưng sau khi biết thời hạn nộp tiền gấp gáp quá, không biết vay mượn đâu nữa, tôi mới đánh liều”.

Với tờ đơn viết tay, chị vào gặp bộ phận nhân sự, vừa gặp vừa trình bày. Số tiền vay chị xin công ty trừ dần vào lương mỗi tháng 1 triệu đồng .

Điều bất ngờ mà chị nhận được sau đó là lá đơn của chị... không được duyệt.

“Bộ phận nhân sự bảo rằng Chủ tịch Hội đồng quản trị không đồng ý cho vay tiền, mà công ty… khen thưởng con 50 triệu đồng và trợ cấp mỗi tháng 3 triệu cho đến ngày con ra trường” – chị Thy xúc động kể lại.

Lãnh đạo công ty nơi chị Lê Thị Anh Thy – mẹ của Sang làm tạp vụ - đã trao phần thưởng như đã hứa và hàng tháng đang hỗ trợ 3 triệu đồng cho chị Thy nuôi con ăn học.

Hai mẹ con chị vẫn đang ở tại căn hộ chung cư nơi công ty cho ở nhờ từ trước đó.

Chị Thy, với những hỗ trợ đầy tình người từ phía công ty, đến giờ vẫn không giấu nổi niềm vui và lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ đầy tình người mà hai mẹ con chị nhận được từ Ban lãnh đạo công ty. Và lời dặn dò từ vị Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty “Hãy tiếp tục nuôi dạy con thật tốt” là điều chị mãi khắc ghi.

Phương Chi