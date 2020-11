39 học sinh trường Tiểu học Newton Goldmark (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị công ty cung cấp suất ăn bán trú từ chối phục vụ vì phụ huynh “phát ngôn không đúng, đòi hỏi cao hơn mức nhà bếp có thể đáp ứng”.

Những ngày qua, trên diễn đàn của các phụ huynh xôn xao thông tin 39 học sinh của Trường Tiểu học Newton Goldmark bị Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ phát triển Hải Thành (đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho Trường Tiểu học Newton Goldmark) từ chối cung cấp suất ăn bán trú từ ngày 1/11.

Theo các phụ huynh, lý do công ty này đưa ra là: “Một số phụ huynh đã ký vào đơn ngày 24/10 phản ánh những thông tin sai lệch nghiêm trọng, không có căn cứ về vấn đề an toàn thực phẩm của bếp ăn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhà bếp và làm cho nhiều phụ huynh hoang mang về chất lượng của công ty”.

Thông tin này đã bị một số phụ huynh phản ứng vì cho rằng công ty bán suất ăn không có quyền từ chối phục vụ học sinh vì các thỏa thuận, phụ huynh học sinh chỉ làm việc và đóng các chi phí trực tiếp cho nhà trường chứ không phải qua bếp ăn hay phía công ty.

“Công ty bán suất ăn đã vượt quyền của Ban Giám hiệu nhà trường. Nhà trường cần đứng ra bảo vệ quyền lợi cho học sinh của mình vì từ trước đến nay phụ huynh làm việc với nhà trường chứ không làm việc với bếp ăn. Trong trường hợp bếp ăn từ chối phục vụ học sinh thì nhà trường phải có phương án giải quyết”, một phụ huynh chia sẻ.

Trong thông báo gửi cha mẹ học sinh của trường, bà Thạc Thị Mai Hương, Hiệu trưởng Trường Newton Goldmark cho hay, Công ty Hải Thành có gửi thông báo ngày 29/10 về việc từ chối suất ăn bán trú tới 39 học sinh của trường (có danh sách kèm theo).

Trường Tiểu học Newton Goldmark (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: ANTT

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Thành - đại diện Công ty Hải Thành cho hay, sau khi nhận được đơn kiến nghị của 1 ban phụ huynh ngày 28/10 về việc nhiều học sinh đau bụng trong thời gian dài, Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu bộ phận nhà bếp kiểm tra lại về vấn đề an toàn thực phẩm.

“Tôi xin cam đoan trong thời gian vừa qua, bộ phận nhà bếp luôn thực hiện đúng trách nhiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các bữa ăn, nguồn cung cấp thực phẩm, quy trình chế biến bảo quản thức ăn. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, bộ phận nhà bếp đã tiếp nhận một số những phát ngôn và thông tin sai lệch từ phía ban phụ huynh về vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín của nhà bếp. Chúng tôi xin khẳng định những hình ảnh trên mạng xã hội không phải của nhà bếp...

Với những lý do này, bộ phận nhà bếp từ chối cung cấp suất ăn bán trú đối với con em phụ huynh có những phát ngôn không đúng về nhà bếp và đòi hỏi ở mức cao hơn mà nhà bếp không đáp ứng được”, ông Thành nêu.

Theo bà Hương, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã đồng ý cho Ban An toàn vệ sinh thực phẩm do phụ huynh lập ra kiểm tra bếp ăn, giám sát quá trình nhập thực phẩm và nhiều lần nhận kết luận "nhà bếp sạch sẽ, an toàn, nấu ăn ngon”, nhưng sau đó lại có phụ huynh đưa thông tin sai lệch. Phụ huynh còn yêu cầu mua thực phẩm theo ý muốn của mình trong khi thực phẩm sử dụng trong bếp ăn đều được ký hợp đồng với nhà sản xuất uy tín, rõ ràng.

"Trong hơn 2 năm qua, công ty Hải Thành vẫn cung cấp dịch vụ suất ăn đều đặn cho học sinh của trường và qua các đợt kiểm tra đột xuất của cơ quan chức năng thì đều đảm bảo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa đề xảy ra vấn đề gì", bà Hương cho hay và khẳng định trường luôn coi vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu.

Thông báo nêu, sau khi nhà bếp kiến nghị, một số phụ huynh đã phản hồi rằng đã ký vào đơn nhưng không đọc kỹ phần vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc chỉ ký đề nghị phần tín nhiệm giữ trưởng ban phụ huynh trường. Ngoài ra, có phụ huynh ký giấy trắng mà không đọc nội dung văn bản. Đối với những người này, vẫn có thể cho con tiếp tục sử dụng bữa ăn bán trú như thông báo của nhà bếp. “Nếu phụ huynh nào đã ký nhưng không có phản ánh gì về an toàn thực phẩm của nhà bếp và vẫn có yêu cầu tiếp tục nhận dịch vụ suất ăn bán trú thì đề nghị phụ huynh ghi rõ yêu cầu tiếp tục để nhà bếp có kế hoạch cho các con”, thông báo trước đó của nhà bếp nêu.

Về đơn kiến nghị từ chối phục vụ suất ăn cho 39 học sinh, trường đã đề nghị Công ty Hải Thành xem xét và duy trì suất ăn cho các học sinh, để phụ huynh tự quyết việc lựa chọn cho con tiếp tục ăn bán trú hoặc không.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Newton Goldmark khẳng định trường luôn cầu thị, tiếp thu ý kiến phản ánh của phụ huynh để rút kinh nghiệm và thay đổi. “Tuy nhiên, vấn đề phụ huynh phản ánh cần không sai lệch, mang tính xây dựng và tôn trọng lẫn nhau".

Hải Nguyên