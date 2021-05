Sau khi hoàn thành thời gian cách ly y tế theo diện F1, 24 bé của Trường Mầm non Lê Lợi đã được trở về với gia đình và tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà trong vòng 7 ngày tiếp theo.

Ngày 30/5, cô giáo Tạ Hương Ly, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê Lợi (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cho biết, trong số hàng trăm điểm cách ly cho công dân và công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, có 1 điểm cách ly đặc biệt, nhận được sự quan tâm không chỉ của người dân Bắc Giang, mà còn có cả người dân cả nước. Đó chính là điểm cách ly ở Trường Mầm non Lê Lợi - nơi thực hiện cách ly cho 34 bé đang ở độ tuổi mầm non, nhà trẻ.

browser not support iframe.

"Đến hôm nay, 24 bé thuộc diện F1 đã được kiểm tra y tế và xác nhận đủ điều kiện sức khoẻ, nên lực lượng chức năng đã cho các cháu rời điểm cách ly trở về với gia đình, nhưng vẫn phải tiếp tục cách ly tại nhà thêm 7 ngày nữa. Điểm cách ly này vẫn còn 10 bé dưới 2 tuổi, do chưa hết thời gian cách ly theo quy định nên vẫn phải ở lại trường", cô Tạ Hương Ly cho hay.

Cũng theo cô Tạ Hương Ly, các con trong thời gian cách ly rất ngoan, nghe lời các cô, sinh hoạt điều độ theo thời gian biểu trong ngày. Khi biết sắp được trở về nhà, các con đều rất vui. Điểm đặc biệt là trong thời gian cách ly, nhiều bé dù còn nhỏ, nhưng đã thể hiện tính kỷ luật, tự lập cao.

Cán bộ y tế tại TP Bắc Giang hoàn tất công tác kiểm tra y tế cho các bé tại Trường Mầm non Lê Lợi vào ngày 30/5.

Sau khi hoàn thành thời gian cách ly y tế theo diện F1, 24 bé của Trường Mầm non Lê Lợi được trở về với gia đình.

Các con tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà trong 7 ngày.

Ngày 30/5, nhiều phụ huynh đã đến trường để đón con về nhà sau thời gian cách ly y tế.

Các bé ra về trong niềm vui của các gia đình.

Theo baotintuc.vn

‘Nhiều em bé ở Điện Biên đi cách ly chỉ có một bộ quần áo trên người’ Trước tình hình khó khăn, thiếu thốn tại các điểm cách ly Covid-19 ở tâm dịch Điện Biên, nhiều lời kêu gọi hỗ trợ quần áo, nhu yếu phẩm cho trẻ em nơi đây đang được lan tỏa.

Thầy cô sát cánh bên học sinh 'cả nhà nhiễm Covid-19' Khi hỏi về trường hợp một học sinh bị nhiễm Covid-19 đi cách ly “chẳng mang thứ gì”, cô giáo Nguyễn Thị Lương, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A, Trường Tiểu học Hương Sơn (Lạng Giang, Bắc Giang) cho biết, hoàn cảnh học sinh khá éo le.

Không hỗ trợ iframe