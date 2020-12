Bộ GD-ĐT đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông có hành vi bạo lực, đánh nữ sinh ngay trên đường sau khi đã vi phạm quy định an toàn giao thông ở Bình Dương.

Trao đổi với VietNamNet, ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT) cho hay, ngay sau khi nắm được thông tin, hình ảnh từ báo chí, Bộ GD-ĐT đánh giá đây là một hành vi rất nguy hiểm khi tham gia giao thông.

"Bởi không chỉ vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ, còn gây ra nguy hiểm cho người đi đường, cho hai em học sinh. Người đàn ông không những không nghiêm túc nhận trách nhiệm, xin lỗi, hỗ trợ các em học sinh, mà còn có hành vi đánh, đạp thô bạo làm ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần của các em", đại diện Bộ GD-ĐT nhấn mạnh.

Theo ông Linh, Bộ GD-ĐT cũng đề nghị Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương khẩn trương xác minh thông tin về 2 nữ sinh bị đánh nói trên, đề nghị các thầy cô giáo thăm hỏi; cùng gia đình động viên tinh thần, tư vấn tâm lý cho các em để trở lại học tập, sinh hoạt bình thường.

Đồng thời, đề nghị nhà trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để điều tra, làm rõ vi phạm, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật; xâm hại trẻ em của người liên quan; đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp trước pháp luật cho các học sinh theo quy định.

Ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT). Ảnh: Thanh Hùng

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh va chạm giao thông trên đường Bùi Ngọc Thu (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) khiến nhiều người phẫn nộ.

Cụ thể, khoảng 16h40 ngày 7/12, một người đàn ông đi xe máy chở theo một phụ nữ. Khi đang di chuyển thì người này cho xe quay đầu, đúng lúc này một chiếc xe đạp điện chở theo hai nữ sinh chạy tới không kịp xử lý đã tông vào xe máy. Tiếp đó, một xe máy khác cũng tông trúng hai xe va chạm phía trước khiến nhiều người té ngã xuống đường.

Đáng nói, sau va chạm, người đàn ông đi xe máy lao tới dùng chân đá liên tiếp vào mặt, giẫm lên đầu nữ sinh. Chưa dừng lại, người đàn ông này còn rút trong người một vật bằng kim loại đánh vào người nữ sinh này.

Đến khi có nhiều người dân xung quanh đến can thiệp thì người này mới dừng lại, sau đó lên xe bỏ đi. Toàn bộ vụ việc được một camera ghi lại khiến người dân vô cùng phẫn nộ.

Người đàn ông này được xác định là Lê Tấn Thành (sinh năm 1991, ngụ tại phường Tương Bình Hiệp). Tại cơ quan công an trưa 8/12, Thành khai nhận do đã nhậu trước đó nên khi xảy ra va chạm, Thành bực tức, không làm chủ được hành vi, dẫn đến việc lao tới giẫm đạp, dùng gậy ba khúc đánh nữ sinh này.

Thành cũng đã đến gặp người thân của các nữ sinh này để xin lỗi.

Tại hội nghị tổng kết Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cũng đã thông tin việc chỉ đạo Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ vụ việc và truy tố trước pháp luật.

Thanh Hùng