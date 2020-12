Nghiên cứu của Học viện Nhi khoa Mỹ cho thấy, độ tuổi trung bình một đứa trẻ lần đầu tiên tiếp xúc với nội dung khiêu dâm là 11 tuổi. Điều này sớm hơn so với những gì cha mẹ tưởng tượng.

Phần lớn những đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với nội dung này sẽ cảm thấy bối rối. Chúng tò mò, bắt đầu tìm hiểu và dần dần lấn sâu vào. Làm thế nào để cha mẹ có thể trò chuyện với con về vấn đề này?

“Trước hết, hãy làm cho trẻ cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cha mẹ về chủ đề này. Đối với trẻ nhỏ hơn, khoảng dưới 10 tuổi, cha mẹ có thể lý giải về việc tình dục xuất phát từ sự kết nối gần gũi của con người. Cha mẹ phải nói về mức độ thân mật của cơ thể và tình cảm có liên quan với nhau như thế nào”, Deborah Roffman, tác giả của cuốn sách Talk to me first nói.

Bà cũng đưa ra lời khuyên, cha mẹ nên nói với con về “sự âu yếm của cha mẹ, ông bà và những tình cảm của những người thân trước tiên. Điều này sẽ giúp trẻ gọi tên cảm giác an toàn, được yêu thương và bảo vệ. Nhưng sự tiếp xúc thân thể trong bối cảnh của nội dung khiêu dâm lại trái ngược với điều đó ”.

“Điều quan trọng nữa là cần có sự kiểm soát của phụ huynh trên các thiết bị điện tử để bảo vệ trẻ khỏi việc vô tình nhìn thấy những nội dung nhạy cảm đó”, Deborah Roffman nói.

Đối với những đứa trẻ đang học trung học, nữ giáo viên này thường đưa ra những phép ẩn dụ cụ thể để chỉ ra rằng phim khiêu dâm không phải là sự miêu tả chính xác về tình dục.

“Tôi thường nói với học sinh của mình rằng, đôi khi mọi người xem phim khiêu dâm vì họ muốn tìm hiểu về tình dục, nhưng điều đó giống như xem bộ phim “Fast and Furious” - một bộ phim với những cảnh đua xe đầy kĩ xảo và hoành tráng - để học cách lái xe.

Sau đó, tôi cho học sinh xem phần giới thiệu của bộ phim này để trẻ cùng thảo luận về những câu hỏi như: Ai bị ảnh hưởng bởi việc lái xe? Hậu quả là gì? Điều gì làm cho nó thú vị khi xem? Nó khác ngoài đời như thế nào?

Những cuộc trò chuyện này giúp học sinh của tôi hiểu rằng phim khiêu dâm cũng giống như bộ phim đua xe. Trong phim và trải nghiệm thực tế rất khác nhau”.

Theo bà Deborah Roffman, điều quan trọng là phải khiến trẻ không cảm thấy xấu hổ và khó xử khi nhắc đến nội dung này. Các cuộc trò chuyện ngắn, trọng tâm về tình dục được bồi đắp theo thời gian, giúp trẻ xây dựng được hiểu biết lành mạnh về tình dục và các mối quan hệ. Bằng cách giải thích những khái niệm này thông qua các ví dụ đơn giản, trẻ sẽ hiểu đúng vấn đề thay vì nhầm lẫn khi xem nội dung khiêu dâm lần đầu tiên.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, cha mẹ cần nói chuyện với con một cách cởi mở và trung thực, không đưa ra phán xét hay “tối hậu thư”. Cha mẹ có thể chọn khoảng thời gian riêng tư, chẳng hạn như khi đi xe ô tô (ngồi cạnh nhau nhưng mắt tập trung vào phía trước chứ không phải nhìn vào nhau) hoặc đi bộ, thời gian muộn vào buổi tối sau một buổi xem phim gia đình.

Cha mẹ đừng để cuộc trò chuyện trở thành một bài giảng đầy ngao ngán. Hãy để con là chuyên gia nói về kinh nghiệm mình và bắt đầu với những gì con quan sát, suy nghĩ hơn là thúc ép trẻ kể cho cha mẹ nghe về trải nghiệm của chúng.

Điều quan trọng cha mẹ nói về vấn đề tình dục không có nghĩa chỉ nói về cách tránh thai. Cha mẹ cần thảo luận về tình dục an toàn.

