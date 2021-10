Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chấp thuận chủ trương cho phép UBND huyện Cần Giờ tổ chức thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp trên địa bàn xã Thạnh An đối với một số khối lớp thuộc trường tiểu học, trường THCS và THPT.

Đó là nội dung thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tại cuộc họp tập thể thường trực UBND thành phố về việc tổ chức dạy học trực tiếp ở xã đảo Thạnh An, Cần Giờ vừa được ban hành hôm nay 15/10.

Học sinh TP.HCM (Ảnh: Thanh Tùng)

Theo đó, UBND TP giao Sở GD-ĐT phối hợp Sở Y tế hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Cần Giờ, đặc biệt là phòng GD-ĐT huyện Cần Giờ và Ban giám hiệu Trường Tiểu học Thạnh An và Trường THCS-THPT Thạnh An xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thật cụ thể, có phương án ứng phó sẵn sàng với tình huống có phát sinh ca bệnh, từng cá nhân, từng bộ phận phải xác định được trách nhiệm, công việc cần phải làm nếu có phát sinh các trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Sau khi hoàn chỉnh và thống nhất kế hoạch đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 để tổ chức dạy học trực tiếp trên địa bàn xã Thạnh An mới quyết định thời gian đi học cụ thể; phải đảm bảo thầy cô giáo, cán bộ y tế và phụ huynh, học sinh an tâm tuyệt đối và nắm rõ trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại trường học.

UBND huyện Cần Giờ phải triệt để kiểm soát nguồn lây từ bên ngoài; chủ động huy động các nguồn lực sẵn có tại địa phương để chăm lo các em có hoàn cảnh khó khăn (phương tiện học tập, việc đi lại, nơi ở, đường truyền,..) của huyện. Trên cơ sở thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp, huyện Cần Giờ rút kinh nghiệm và tiếp tục mở rộng đối với các xã, thị trấn còn lại của huyện.

Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở GD-ĐT và Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị vừa rút kinh nghiệm để có đánh giá và làm cơ sở đề xuất từng bước mở cửa lại các trường học đối với các địa bàn đã kiểm soát được dịch bệnh.

Minh Anh