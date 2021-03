Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, Lê Hồng Sơn đề xuất UBND TP có kiến nghị sửa đổi nhiều thông tư, quy định liên quan đến giáo dục.

Trong báo cáo những nội dung thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn đề xuất UBND TP, kiến nghị lên trung ương điều chỉnh một số thông tư, quy định.

Cụ thể, kiến nghị Bộ Tài chính điều chỉnh Thông tư số 36/2018 về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CB-CC-VC. Trong đó, có quy định không chi kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Ông Sơn cũng đề nghị Bộ GD-ĐT sớm phối hợp tháo gỡ khó khăn về kinh phí tập huấn bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bên cạnh đó, kiến nghị Bộ GD-ĐT sớm sửa đổi Thông tư 16/2017 về ban hành danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập phù hợp với Nghị quyết 102 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. Đặc biệt, quan tâm giáo viên các môn Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ, Nhạc, Họa, Mĩ thuật,...

Đồng thời, có hướng dẫn bằng văn bản, làm cơ sở pháp lý xã hội hóa tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Quy định thời lượng giáo dục tiểu học thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học để các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy học, bố trí tiết dạy phù hợp và tổ chức các hoạt động giáo dục sau giờ học chính thức. Xác định môn tự chọn ở cấp tiểu học là khoản thu thỏa thuận. Xác định bán trú là khâu dịch vụ trong trường học để thực hiện xã hội hóa.

Ngoài ra, kiến nghị Bộ GD-ĐT điều chỉnh các quy định liên quan đến trường mầm non trong Thông tư số 13/2020. Cụ thể quy định về diện tích đất/trẻ tối thiểu của trường mầm non 10-12m2 vuông không phù hợp tình hình TP.HCM. Ông Sơn kiến nghị giữ nguyên mức 8m2/trẻ.

Quy định trường mầm non có tối thiểu 9 nhóm, lớp không phù hợp với các thành phố lớn. Do đó, kiến nghị giữ nguyên quy định các nhóm-lớp mầm non có từ 70 trẻ trở xuống, nhiều hơn phải xây dựng trường mầm non nhằm khuyến khích xây trường để nâng chất lượng và tăng hiệu quả quản lý.

Đối với UBND TP, Giám đốc Sở GD-ĐT cũng kiến nghị sớm giải quyết chế độ hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại Khu công nghiệp - Khu chế xuất. Do dịch Covid-19, năm học 2019 - 2020 kết thúc chậm, các địa phương khó khăn trong thống kê giờ công nên đề xuất thực hiện chế độ bị chậm.

Bên cạnh đó, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về tuyển dụng nhân viên y tế và kế toán trường học.

Ngoài ra, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, như chỉ đạo TP Thủ Đức và các quận-huyện, chưa xây dựng kế hoạch, phải quan tâm xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chỉ tiêu 300 phòng học/vạn dân trong độ tuổi đi học" với lộ trình và các giải pháp cụ thể, phải thực hiện việc quy hoạch mạng lưới trường lớp song song với quy hoạch dân cư, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Sở GD-ĐT, đây là giải pháp nền tảng để thực hiện yêu cầu 100% học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được học 2 buổi/ngày và giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp vẫn còn diễn ra cục bộ tại một số địa phương.

Giám đốc Sở TP.HCM kiến nghị Ủy ban chỉ đạo các Sở, ngành liên quan hỗ trợ giải quyết khó khăn khi tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh, Tin học ở cấp tiểu học và yêu cầu các trường phổ thông đẩy mạnh dạy các môn năng khiếu, nhạc, họa…; Chỉ đạo các Sở, ngành liên quan sớm hướng dẫn thực hiện đăng ký biến động sử dụng đất; nêu rõ ý kiến về “phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương” khi các nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin phép thành lập cơ sở giáo dục ngoài công lập….

Minh Anh

