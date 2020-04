- UBND TP Hà Nội quyết định cho học sinh mầm non và tiểu học đi học từ 11/5, các cấp học còn lại từ 11/5.

Đó là kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội diễn ra chiều nay 29/4.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Hà Nội cho biết TP quyết định học sinh THCS, THPT (bao gồm học viên học chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên), các trường ĐH, CĐ, trung cấp trở lại học tập theo kế hoạch từ ngày 4/5.

Trẻ em trường mầm non, học sinh tiểu học trở lại từ ngày 11/5.

Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng, trung tâm tư vấn du học: Thực hiện việc đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu đảm bảo an toàn tổ chức hoạt động trở lại từ ngày 4/5.

Hà Nội tiến hành phun khử khuẩn trường học trước khi học sinh đến trường. Ảnh minh họa: Thanh Tùng.

Ông Chung cũng yêu cầu lãnh đạo sở GD-ĐT, các phòng GD-ĐT, các quận huyện, đặc biệt hiệu trưởng và giáo viên các trường chuẩn bị tốt công tác phòng dịch, tự tính toán bố trí đo nhiệt độ bằng nhiệt độ điện tử, có nước sát khuẩn, rửa tay; các giờ nghỉ giải lao và ra vào các lớp tính toán đảm bảo cho các cháu đi lại không quá đông.

Các trường tuyên truyền các học sinh THPT đi đến nơi về đến chốn, không được tụ tập. Trong trường hợp phụ huynh đưa cũng phải vậy, tránh việc đi lang thang.

Liên quan tổ chức giãn cách thời gian cũng như tổ chức trong các trường, TP chỉ ấn định giờ liên quan giờ học, còn giãn cách ở giữa và khoảng cách như nào thì hiệu trưởng, ban giám hiệu nhà trường quyết định để đảm bảo an toàn.

Trần Thường - Hồng Nhì