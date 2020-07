Người nhà một cháu bé ở huyện Tiên Lãng tố cô giáo dùng dây chun bắn vào trẻ. UBND huyện Tiên Lãng đã phủ nhận sự việc.

Chiều nay (1/7), trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Xuân Hòa - Chánh Văn phòng UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) khẳng định không có chuyện giáo viên dùng dây chun bắn vào người trẻ mầm non như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, hôm qua trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip được cho là trích từ camera giám sát tại Cơ sở Mầm non Hoa Trạng Nguyên (thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng). Hình ảnh trong clip cho thấy các cháu bé đang chơi đồ chơi dưới sàn nhà, một bé nghịch đồ chơi trên giá, cô giáo lại gần cháu. Ngay sau đó, cháu bé khóc và được cô đưa ra chỗ khác.

Tài khoản Facebook đăng tải clip cho rằng cô giáo đã dùng dây chun bắn vào trẻ, khiến cháu bé đau và khóc.

Cơ sở Mầm non tư thục Hoa Trạng Nguyên

Ngay sau khi nhận được phản ánh, UBND huyện Tiên lãng đã có văn bản chỉ đạo Phòng GD-ĐT xác minh làm rõ.

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Tiên Lãng, Cơ sở Mầm non tư thục Hoa Trạng Nguyên có địa chỉ ở Khu 3, thị trấn Tiên Lãng do bà Nguyễn Thị Thu Thủy làm chủ. Người đăng thông tin lên mạng xã hội là cô của cháu T.Đ.K., học lớp nhà trẻ (độ tuổi từ 24-36 tháng). Lớp cháu K. do 2 cô Đ.T.B. và V.T.H. phụ trách.

Sự việc xảy ra vào ngày 20/6, cháu K. không chơi cùng mà tranh giành đồ chơi với bạn rồi khóc. Sau đó, cháu bé đến nghịch đồ chơi trên giá. Vì thế, cô B. gọi cháu lại gần để dỗ chứ không có việc dùng dây chun bắn vào K như phụ huynh nghĩ.

Hiện tại, 2 cô giáo của lớp học này đã phải tạm dừng công tác để viết kiểm điểm vì thiếu sát sao trong lúc trông trẻ.

Hoài Anh