Một học sinh lớp 8 của Trường THCS Đống Đa (Đống Đa, Hà Nội) đã bị ngã từ lan can tầng 2 xuống đất ngay trong giờ ra chơi.

Bà Đặng Thanh Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 10h15 sáng nay (26/9). Một học sinh lớp 8 của trường trong giờ ra chơi đã trèo lên lan can tầng hai, sau đó không may rơi xuống đất.

Ngay sau đó, giáo viên đã nhanh chóng đưa học sinh này vào Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu. Khi đến viện, nam sinh này vẫn tỉnh táo.

Trường THCS Đống Đa nơi xảy ra sự việc

Kết quả chụp chiếu cho thấy, học sinh bị xây xát nhẹ ở phần trán, gẫy tay phải và không bị tổn thương đến nội tạng, hộp sọ.

“Giáo viên chủ nhiệm và Ban Giám hiệu đã vào viện hỏi thăm tình hình sức khỏe của học sinh ngay sau đó”, bà Phúc cho hay.

Cũng theo bà Phúc, lan can của trường cao khoảng 1,1 – 1,2 mét. Trước đó chưa từng có học sinh nào bị trượt chân ngã.

“Sự việc xảy ra là sự cố không mong muốn, rất may là không để lại hậu quả gì đáng tiếc. Trong chiều nay, nhà trường cũng đã tiến hành cuộc họp với các giáo viên, đồng thời đưa ra nhắc nhở chung tới toàn bộ học sinh còn lại trong trường về việc đảm bảo an toàn như tránh leo trèo, đùa nghịch tại lan can các hành lang”, bà Phúc nói.

