Do tình hình dịch Covid-19 trên cả nước diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT Nghệ An quyết định điều chỉnh kế hoạch dạy học, cho học sinh nghỉ hè sớm 1 tuần.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết đã chỉ đạo chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch giáo dục các môn học và tổ chức thực hiện xong trước ngày 17/5/2021, kết thúc năm học trước ngày 24/5.

Cũng theo chỉ đạo của Sở, để đảm bảo chương trình, một số nội dung dạy học cuối năm học như bài thực hành, luyện tập, ôn tập được xây dựng thành các nhiệm vụ học tập và hướng dẫn để học sinh tự thực hiện.

Như vậy, với quyết định này, học sinh Nghệ An sẽ được nghỉ học trước 1 tuần so với kế hoạch năm học và kết thúc năm học cũng trước hơn 1 tuần so với dự kiến.

Sở cũng nghiêm cấm việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường sau khi đã kết thúc chương trình năm học 2020 - 2021.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Về tổng kết năm học, Sở GD-ĐT Nghệ An yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Thủ trưởng các đơn vị xây dựng nội dung, giao giáo viên chủ nhiệm sử dụng tiết cuối cùng của năm học để tổ chức sơ kết tại lớp học, không tập trung toàn trường để tổng kết năm học. Nhà trường cần có các hình thức phù hợp để thông báo kết quả học tập, rèn luyện năm học 2020 - 2021 cho phụ huynh, học sinh.

Ngoài ra, quán triệt các yêu cầu về phòng chống dịch, đảm bảo an toàn khi nghỉ hè.

Thanh Hùng