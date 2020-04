- Sau hơn 3 tháng nghỉ Tết và dịch Covid-19, học sinh TP.HCM sẽ trở lại trường vào ngày 4/5.

Ngày 28/4, UBND TP HCM đã có quyết định đồng ý cho học sinh trở lại trường vào ngày 4/5.

Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét đề xuất của Sở GD-ĐT và Sở Lao động thương binh xã hội thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đối với lộ trình đi học trở lại của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp theo đề xuất của Sở GD-ĐT và Sở Lao động thương binh xã hội. Thời gian nhập học bắt đầu từ ngày 4/5, được phân bổ theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt.

Thành phố giao Sở GD-ĐT, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội xây dựng kế hoạch cụ thể về việc đi học trở lại, trong đó có hướng dẫn cụ thể các giải pháp đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Giao ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các quận huyện kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch; tổ chức kiểm tra giám sát tình hình học sinh đi học lại, nhất là các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn.

Đối với các trường mầm non công lập, các trường mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ độc lập tư thục UBND thành phố giao UBND quận huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra việc phòng chống dịch trước khi trẻ mầm non đi học trở lại để đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay ngày mai 29/4, Sở GD-ĐT sẽ ban hành kế hoạch chi tiết cho từng khối lớp sẽ đi học lại vào tuần tới.

Trước đó UBND TP cũng quyết định hỗ trợ mỗi học sinh 9 khẩu trang vải kháng khuẩn để dùng trong 3 tháng.

UBND TP cũng ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã hướng dẫn các trường thực hiện bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và công tác đảm bảo an toàn, chuẩn bị cho học sinh đi học lại được UBND TP ban hành trước đó.

Với điều kiện trường mầm non dưới 300 học sinh, trường trung học dưới 2.000 học sinh mới đạt tiêu chí an toàn, Sở GD- ĐT hướng dẫn các trường có các giải pháp lệch ca, lệch giờ, giảm số lớp học trong 1 buổi…

Đặc biệt để đảm bảo mật độ giữa học sinh trong phòng học từ 2m2 trở lên, các trường có thể tách lớp để thực hiện giảm, giãn số học sinh. Thực hiện bố trí vị trí ngồi học tất cả học sinh hướng về phía bảng, không quay mặt vào nhau. Tạm thời không tổ chức học và thảo luận theo nhóm.

Ở ngoài lớp học bố trí lực lượng giáo viên, nhân viên trực ở các khu nhắc nhở học sinh, đảm bảo giãn cách tối thiểu 1m. Không tập trung đông người, học sinh hạn chế tối đa việc di chuyển trong trường.



Các trường phải thực hiện như 100% học sinh, giáo viên mang khẩu trang, được đo thân nhiệt, tổ chức ăn bán trú và xe đưa rước theo quy định...

Sở cũng lưu ý, trong ngày đầu tiên học sinh đi học các trường không tổ chức các hoạt động học tập mà chỉ tổ chức kiểm tra tình trạng sức khỏe, khai báo y tế, hướng dẫn cho học sinh các biện pháp tự phòng ngừa dịch bệnh.

Nếu tổ chức thực hiện lệch ca, lệch giờ cần tăng cường giám sát đảm bảo việc giãn cách giữa học sinh.

Trong trường hợp có học sinh, giáo viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị…

Lê Huyền