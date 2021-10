Nam sinh lớp 5 ở Nghệ An tử vong khi đang trong giờ học online, giáo viên bị phụ huynh phàn nàn về việc dạy thêm, tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 - 17 tuổi và thời gian mở cửa trường học...được quan tâm tuần qua.

Bé gái mầm non bị cổng trường đè chết

Khoảng 9h sáng ngày 15/10, cổng điểm trường Măng Dí (Thôn 1, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) bất ngờ bị sập.

Cổng trường mầm non đổ sập đè chết bé gái 4 tuổi

Theo một số nhân chứng, tai nạn xảy ra khi bé H.T.L.K. (SN 2017) và bé P.T.T.H. (SN 2016) đang vui chơi ngoài sân và bám vào cánh cổng.

Phát hiện sự việc, các thầy cô đã đưa cả 2 bé đi cấp cứu và chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Đến khoảng 3h chiều cùng ngày, bé H.T.L.K. (SN 2017) đã tử vong, bé P.T.T.H. (SN 2016) bị thương đang tiếp tục được điều trị.

Ông Võ Đăng Thuận, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Nam Trà My cho biết, điểm trường Măng Dí được doanh nghiệp tài trợ xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng 2 năm nay. Cổng trường được làm bằng sắt, có đường ray để đẩy đóng mở. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, bánh xe đã bị trượt khỏi thanh ray. Do đó, khi học sinh bám vào, bất ngờ cổng sắt đã đổ sập.

Nam sinh lớp 5 tử vong khi học online

Trước đó chưa đầy một ngày, khoảng 16h chiều 14/10, khi đang học trực tuyến, em Nguyễn Văn Q. (sinh năm 2011) học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Nam Anh, trú xã Nam Anh, huyện Nam Đàn bất ngờ bị bỏng nặng. Trên đường được đưa đi cấp cứu, Q. đã tử vong.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho hay, thông tin bác sĩ cho biết nguyên nhân cháu Q. mất tại bệnh viện có thể là do bỏng xăng và khói quá nhiều trong phổi nên bị ngạt.

“Theo chia sẻ của bố cháu thì tại hiện trường còn một ít xăng. Do đó, mọi người cũng đang nghi cháu bị bỏng xăng chứ không phải điện thoại nổ. Theo thời khóa biểu ngày 14/10 của Q., 3 tiết học (2 tiết Toán, 1 tiết Tiếng Việt) thì không có tiết nào là tiết thực hành và cũng không yêu cầu học sinh phải mang xăng ra thực hành”, ông Hoàn nói.

Tuy nhiên, ông Hoàn cho hay, dù vì bất cứ lý do gì, việc một học sinh mất cũng là nỗi đau của gia đình, nhà trường và toàn ngành giáo dục. Sau khi xảy ra vụ việc, Sở GD-ĐT Nghệ An cũng đã yêu cầu các nhà trường phối hợp với phụ huynh rà soát thiết bị dạy và học trực tuyến để đảm bảo an toàn.

Cô giáo Hà Nội bị tố 'ép' học sinh học thêm online

Một số phụ huynh lớp 9A1 Trường THCS Kim Nỗ (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, ngoài thời gian học chính khóa, con còn bị ép phải học thêm trực tuyến ngoài giờ, thậm chí cả thứ Bảy và Chủ nhật.

Việc học thêm theo hình thức học trực tuyến này diễn ra với các môn Toán, Văn, Hóa học và Tiếng Anh.

Không những thế, nếu em nào học thêm ở chỗ khác sẽ bị cô N.T.T - giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 bắt ngừng ngay việc học hoặc nói những điều không hay về giáo viên dạy ở các lớp đó.

Hai giáo viên Trường THCS Kim Nỗ dạy thêm online cho học sinh

Thầy Trần Văn Mười, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Nỗ xác nhận có sự việc này diễn ra với một nhóm giáo viên và học sinh lớp 9A1 của trường.

Ông Mười khẳng định, tới thời điểm này, trường chưa đưa ra quyết định hay kế hoạch dạy thêm cho học sinh khối 9. Nhóm dạy thêm học thêm này hoàn toàn là tự phát, giữa các giáo viên và phụ huynh lớp 9A1 có nhu cầu ôn luyện cho con vào lớp 10 năm nay.

Qua xác minh có 2 giáo viên của trường là N.T.T (dạy Toán) - cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1; cô H. dạy Tiếng Anh. Việc học do giáo viên và phụ huynh thống nhất tổ chức.

“Chúng tôi đã yêu cầu 2 giáo viên của trường viết tường trình đầy đủ sự việc. Các giáo viên tổ chức dạy học từ ngày 2/10, đến nay mỗi môn mới dạy được 2 buổi. Hiện, đang chờ xin ý kiến các cấp về việc tổ chức hội đồng kỷ luật”, ông Mười nói.

Tiêm vắc xin cho trẻ 12 - 17 tuổi, trường học sắp mở cửa

Việc dạy, học trực tuyến cũng có một số chuyển động đáng chú ý trong tuần qua.

Ngày 15/10, tại TP.HCM – địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư, UBND TP.HCM đã đồng ý cho học sinh xã đảo Thạnh An đến trường. Dự kiến từ 22/10, TP.HCM sẽ bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị Sở GD-ĐT và Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị vừa rút kinh nghiệm để có đánh giá và làm cơ sở đề xuất từng bước mở cửa lại các trường học đối với các địa bàn đã kiểm soát được dịch bệnh.

Đà Nẵng cũng sẽ thí điểm cho học sinh đi học trực tiếp từ 18/10. Theo đó, học sinh phổ thông trên địa bàn xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) đi học từ ngày 18/10. Với các cấp học khác trên địa bàn Đà Nẵng dự kiến đi học lại từ ngày 1/11.

Trong khi đó, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học tiếp tục thực hiện dạy và học bằng hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, các trường cũng cần chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại.

Trước đó, tại phiên họp thường kỳ tháng 9, Chính phủ yêu cầu tổ chức dạy và học trực tiếp tại những vùng kiểm soát được dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn ngay từ tháng 10. Đồng thời, giao Bộ Y tế khẩn trương xây dựng lộ trình tiêm cho trẻ em thận trọng, an toàn, khoa học. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, có thể sẽ hoàn thành tiêm 2 mũi cho 95% trẻ 12 - 17 tuổi ngay trong quý IV năm nay.

Còn tại buổi làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội với lãnh đạo TP ngày 14/10, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề xuất Hà Nội nên xem xét việc cho học sinh đi học trở lại sau khi đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, trước mắt có thể cho học sinh khu vực ngoại thành trở lại trước.

Còn trao đổi với VietNamNet, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh cho biết khoảng đầu tuần tới, Bộ GD-ĐT sẽ ban hành hướng dẫn cho học sinh trở lại trường và hướng dẫn xây dựng môi trường học tập an toàn trong tình hình mới.

Cổng trường sập đè trẻ mầm non tử vong vừa đưa vào sử dụng 2 năm Liên quan đến vụ sập cổng trường khiến trẻ mầm non tử vong, ngày 16/10, lãnh đạo Phòng GD-ĐT Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, Phòng đang yêu cầu các trường học trên địa bàn rà soát lại cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn cho trẻ.