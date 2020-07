20 chương trình truyền hình về kiến thức bơi an toàn và phòng chống đuối nước ở trẻ em được thể hiện hấp dẫn qua nhiều hình thức phong phú, sẽ phát sóng vào 18h00 thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 27/6/2020 trên kênh VTV7.

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng tránh, giảm thiểu tối đa tai nạn đuối nước và đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh, tiếp nối công văn 1715/BGDĐT-GDTC về tăng cường phòng chống đuối nước dịp hè 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Giáo dục Thể chất cùng Đài truyền hình Việt Nam và Tập đoàn TH phối hợp triển khai Chiến dịch truyền thông Hè vui khoẻ với mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về tình trạng đuối nước trẻ em, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em nói chung và học sinh nói riêng.

Báo động về tai nạn đuối nước trẻ em

Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mỗi năm Việt Nam có hơn 2000 trẻ em tử vong do đuối nước. Tỉ lệ trẻ em đuối nước tại Việt nam hiện nay cao nhất Đông Nam Á và cao gấp 10 lần so với các nước đang phát triển. Trong số đó, 53% trường hợp chết đuối xảy ra khi trẻ em chơi gần ao, suối, sông, hồ, kênh, mương… mà không có sự giám sát, bảo vệ của người lớn. 55% trẻ em tử vong do đuối nước sống trong các hộ gia đình nghèo, chủ yếu là nông thôn. Thống kê cũng cho thấy, chỉ khoảng 30% học sinh tiểu học và THCS ở Việt Nam biết bơi.

Là quốc gia có đường bờ biển dài, hệ thống sông ngòi kênh rạch lớn nhưng tỉ lệ trẻ em biết bơi và có kỹ năng an toàn trong môi trường nước tại Việt Nam rất thấp. Bên cạnh đó, nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về nguy cơ gây đuối nước ở trẻ nhỏ chưa đúng mức, trẻ chưa nhận biết hết những khu vực nguy hiểm, thiếu sự giám sát của gia đình và người chăm sóc, công tác dạy bơi trong trường học chưa được chú trọng là những nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm ở trẻ em trong thời gian qua.

Chiến dịch truyền thông Hè vui khoẻ

Với thông điệp “Vì tầm vóc Việt”, Chiến dịch truyền thông Hè vui khoẻ diễn ra từ ngày 25/6 - 5/9/2020 - trùng với thời điểm nghỉ hè năm nay của các em học sinh. Chiến dịch hướng tới việc cung cấp những kiến thức đúng về rèn luyện thể chất trong lĩnh vực bơi lội - môn thể thao yêu thích của mọi lứa tuổi trong mùa hè, đồng thời đưa ra những cảnh báo về tình trạng tai nạn đuối nước, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong việc hạn chế tối đa tình trạng đuối nước ở trẻ em nói chung và học sinh nói riêng.

Chiến dịch bao gồm những hoạt động truyền thông toàn diện trên nhiều nền tảng: 20 chương trình truyền hình Hè vui khoẻ, 2 khoá tập huấn tại Huế và Quảng Ninh dành cho các giáo viên thể chất ở địa phương.

Chiến dịch truyền thông Hè vui khỏe hướng tới việc cung cấp những kiến thức đúng về rèn luyện thể chất trong lĩnh vực bơi lội

20 chương trình truyền hình về kiến thức bơi an toàn và phòng chống đuối nước ở trẻ em được thể hiện hấp dẫn qua nhiều hình thức phong phú, thời lượng 15 phút/chương trình, được phát sóng vào 18h00 thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 27/6/2020 trên kênh VTV7.

Kết thúc chiến dịch, bộ học liệu gồm 20 clip hướng dẫn kĩ năng bơi an toàn và phòng chống đuối nước sẽ được chuyển đến các trường học tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, dùng làm tài liệu cho giáo viên thể chất và chuẩn hoá kiến thức bơi an toàn và phòng chống đuối nước cho hơn 22 triệu học sinh Việt Nam.

PGS. TS. Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất - Bộ GD&ĐT cho biết: “Chiến dịch Hè vui khỏe không chỉ cung cấp kiến thức bơi an toàn và phòng chống đuối nước cho học sinh toàn quốc. Mục tiêu xa hơn của chiến dịch là hướng đến một thế hệ người Việt Nam khoẻ mạnh về thể chất, phát triển về trí tuệ. Thông qua việc rèn luyện thể dục thể thao, thể lực của trẻ em Việt Nam sẽ ngày càng được cải thiện, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, từ đó góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc và cải tạo nòi giống Việt Nam.”

Học sinh trường TH School tham gia ghi hình chương trình truyền hình Hè vui khoẻ

Phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Để đạt hiệu quả, việc này cần sự chung tay của các bậc phụ huynh, nhà trường, các cơ quan liên quan, tổ chức xã hội trong việc giáo dục, quản lý và xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em. Luôn đồng hành cùng các hoạt động xã hội, khát vọng góp phần bồi dưỡng một thế hệ trẻ phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất, nâng cao tầm vóc của người Việt Nam, Tập đoàn TH chia sẻ niềm vinh dự đồng hành với Chiến dịch Hè vui khoẻ.

Ông Ngô Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tập đoàn TH cho biết: “Chúng tôi hi vọng đây là một đóng góp xã hội của Tập đoàn TH với mục tiêu xây dựng nhân cách, trí tuệ và thể lực của trẻ em Việt Nam. Với ý nghĩa nhân văn, Chiến dịch Hè vui khoẻ không chỉ nâng cao nhận thức cho các em nhỏ, mà còn kêu gọi sự chung tay của các gia đình và cả cộng đồng để hạn chế tối đa tai nạn đuối nước ở trẻ em nói chung và học sinh nói riêng.

Chương trình Hè vui khoẻ là một phần trong chuỗi những hoạt động mà TH đã, đang và sẽ triển khai để đồng hành với trẻ em Việt Nam với giá trị cốt lõi là “Vì sức khoẻ cộng đồng”. Chúng tôi luôn ý thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng, đặc biệt đối với trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước”.

Với sự chuẩn bị và triển khai một cách quy mô, bài bản, Chiến dịch truyền thông Hè vui khỏe thể hiện sự quan tâm của Bộ GD&ĐT, sự phối hợp đồng lòng của các cơ quan truyền thông báo chí, doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội hứa hẹn là một khởi đầu ý nghĩa cho những hoạt động vì trẻ em trong tương lai.

