40 học sinh mầm non và 10 giáo viên Trường Mầm non Vườn Tuổi Thơ, Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM phải lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 vì có 1 học sinh F1.

Trường mầm non Vườn Tuổi Thơ nằm trong chung cư Tecco Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM có một học sinh là F1 do đi cùng chuyến bay VN113 từ Đà Nẵng vào TP.HCM.



Trung tâm y tế phường Linh Đông đã lấy mẫu xét nghiệm của bé và cho đi cách ly tập trung.



Hôm nay (7/5) toàn bộ học sinh và giáo viên của trường phải lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2.



Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD-ĐT TP. Thủ Đức, cho hay toàn bộ 40 học sinh và 10 giáo viên của trường đều phải lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Trường Mầm non Vườn Tuổi Thơ tạm dừng hoạt động từ hôm nay.

Chiều hôm qua (6/5) UBND TP.HCM đã có quyết định cho toàn bộ học sinh mầm non nghỉ học từ 10/5.

Các cơ sở giáo dục phổ thông tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo hình thức dạy và học trên mạng internet, đảm bảo đủ thời lượng, kiến thức, kỹ năng để hoàn tất chương trình năm học 2020-2021 theo quy định

Đối với học sinh lớp 9 và lớp 12, để đảm bảo chất lượng cho kỳ thi cuối cấp và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tùy theo điều kiện cụ thể, hiệu trưởng các trường có thể cân nhắc, xây dựng phương án duy trì tổ chức học tập trực tiếp và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và các cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đối với các hoạt động dạy - học không thể tổ chức dạy trên mạng internet như thí nghiệm, thực tập... tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng, thủ trưởng các đơn vị này có thể cân nhắc chủ động quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức, cách thức triển khai phù hợp.

Minh Anh