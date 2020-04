Từ ngày 31/3, trẻ mầm non và học sinh tiểu học trên toàn quốc có thể học Toán và Tiếng Việt miễn phí trên hai ứng dụng Monkey Math và VMonkey do Monkey Việt Nam tài trợ 100%.

Với mong muốn giúp ba mẹ có thể cho con học tập, ôn luyện và củng cố kiến thức hai môn học cơ bản của bậc mầm non và tiểu học là Toán và Tiếng Việt tại nhà trong kỳ nghỉ dài do dịch Covid-19, CEO Monkey Việt Nam - ông Đào Xuân Hoàng, quyết định tài trợ 100% ứng dụng học Toán Monkey Math và Tiếng Việt VMonkey cho học sinh mầm non và tiểu học khắp cả nước.

Cụ thể, phụ huynh có thể tải miễn phí hai ứng dụng giáo dục này của Monkey tại website: http://mienphi.monkey.edu.vn/ và cho con học trên các thiết bị điện thoại, ipad, máy tính. Monkey sẽ cung cấp miễn phí tất cả các bài học của Monkey Math và VMonkey cho đến khi nào trẻ em trên cả nước có thể quay trở lại trường.

Miễn phí 100% ứng dụng học Toán, Tiếng Việt cho trẻ trong mùa dịch

Với định hướng mới cho môn Toán cấp mầm non & tiểu học của Bộ GD-ĐT, các bài học của Monkey Math được cấu trúc theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới, giúp các bạn nhỏ hiểu được bản chất và ý nghĩa của môn Toán.

Học sinh sẽ không chỉ được học các khái niệm, công cụ của Toán học, mà quan trọng hơn là phát triển năng lực và kỹ năng, đồng thời tăng cường thực hành, trải nghiệm thông qua các trò chơi, hoạt động tương tác sinh động, hấp dẫn và giàu tính thực tiễn trong các bài học của Monkey Math.

Trong khi đó, với Vmonkey - ứng dụng Rèn Kỹ năng Nghe - Đọc hiểu cho trẻ mầm non & tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới, học sinh sẽ được làm quen, tiến tới làm chủ ngôn ngữ mẹ đẻ, đồng thời là “món ăn tinh thần” bồi dưỡng tâm hồn và bồi đắp trí tuệ cảm xúc cho trẻ.

Có 2 năm đồng hành cũng con học VMonkey, chị Nguyễn Thùy Nga (Khương Trung) chia sẻ: “Khi con ở giai đoạn tiền tiểu học, mình cho con nghe các truyện trong VMonkey rất nhiều. Cho đến nay, khi con đã vào lớp 1, VMonkey lại giúp con rèn được kĩ năng Đọc - hiểu tốt hơn, đồng thời thông qua đó, mẹ cũng đánh giá được con đã nhận biết được nhiều từ vựng chưa, có gặp khó khăn với từ nào không,… vì chương trình được phân chia theo các cấp độ phù hợp với từng độ tuổi - cấp học của con”.

Monkey Math và VMonkey là hai trong bốn ứng dụng giáo dục cho trẻ 0 - 10 tuổi đến từ nhà sáng lập Monkey Junior từng đạt Giải Nhất Sáng kiến Toàn cầu do Tổng thống Mỹ trao tặng.

Song Nguyên