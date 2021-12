Khi trẻ không thể đến trường vì dịch bệnh, Jello Academy cùng các trường mầm non gửi tặng hàng nghìn bộ học cụ sáng tạo kèm theo hướng dẫn sử dụng giúp trẻ vui hơn khi ở nhà.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phần lớn các trường mầm non trên địa bàn cả nước phải tạm ngưng hoạt động để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh của toàn xã hội. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc duy trì hoạt động của các trường mầm non ngoài công lập (tư thục), nhiều trường đã đóng cửa, nhiều giáo viên mầm non bị ảnh hưởng thu nhập phải chuyển sang các công việc khác để trang trải cuộc sống.

Thêm vào đó, việc trẻ ở nhà vì dịch Covid-19 đã làm thay đổi vai trò của cha mẹ đối với việc giáo dục con cái. Trước đây, phần lớn phụ huynh chủ yếu chỉ dành thời gian buổi tối để chơi cùng con hoặc dạy con theo hướng dẫn của cô... Tuy nhiên do trẻ không được tới trường, phụ huynh phải dành nhiều thời gian để dạy con trong khi vẫn phải đảm bảo công việc hằng ngày khiến sinh hoạt của nhiều gia đình xáo trộn.

(Nguồn ảnh từ UNICEF Việt Nam)

Một điều đáng lo ngại là việc hàng triệu trẻ em ở lứa tuổi mầm non tại Việt Nam đang bị gián đoạn hay có nguy cơ bỏ lỡ chương trình giáo dục mầm non của mình. Mầm non là cấp học đầu đời quan trọng đối với mỗi đứa trẻ, khi bỏ lỡ chương trình trẻ có nguy cơ bị chậm phát triển về cả nhận thức và thể chất so với việc các con được học tập trong điều kiện bình thường.

(Nguồn: ảnh học sinh trường Jello Academy Kindergarten)

Đặc biệt đối với trẻ 5-6 tuổi, trẻ có thể bắt nhịp kém hơn khi bước vào chương trình bậc tiểu học.

Trẻ em là tương lai của xã hội, là đối tượng luôn cần được yêu thương và chăm sóc (Nguồn: ảnh học sinh trường Jello Academy Kindergarten)

Thấu hiểu được điều này, Jello Academy đã phối hợp cùng với các trường mầm non đến thăm hỏi các gia đình có con em theo học, hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc trẻ tại gia đình để các con được phát triển thể chất và tinh thần tốt nhất, không bị bỏ lỡ thời điểm vàng đầu đời của trẻ.

Cùng với đó, các trường đối tác của Jello cũng gửi tặng hàng nghìn bộ học cụ sáng tạo kèm theo hướng dẫn sử dụng theo chuẩn giáo dục hiện đại STEAM của Hoa Kỳ để giúp cho trẻ có thể tự học ở nhà qua đó phát triển toàn diện cả tư duy và nhận thức.

Jello chuyển giao phương pháp giáo dục STEM cho các giáo viên mầm non

Qua những hoạt động trên, nhiều gia đình có con em đang theo học tại các trường đối tác của Jello chia sẻ các con cảm thấy được sự quan tâm và kết nối nhiều hơn với trường lớp, thầy cô và bạn bè.

Đơn cử, gia đình chị T. cho biết, nhờ những bộ giáo cụ khoa học thú vị mà nhà trường gửi tặng cho gia đình mà con trai chị đã có thể thỏa sức tự mày mò sáng tạo những thí nghiệm mới mẻ. Cũng vì con ham thích những bộ giáo cụ này mà chị có thể yên tâm tập trung cho việc kinh doanh online hiện đang rất bận rộn mà không lo con có cảm giác buồn chán hay gặp khó khăn trong việc phát triển tư duy khi ở nhà.

Bằng những nhạc cụ của Jello, trẻ có thể vừa múa hát vừa sáng tạo những giai điệu của mình trên nền nhạc vui tươi. Hoạt động này có tác dụng như một bài tập thể chất vừa giúp trẻ cảm thụ âm nhạc để khỏe mạnh và vui tươi hơn.

Một tiết học ngoại khóa của học sinh Jello

“Mặc dù dịch bệnh phía trước còn phức tạp, nhưng với sứ mệnh của những người làm giáo dục, Jello luôn mong muốn góp sức mình vào công cuộc bảo vệ những mầm non tương lai của đất nước, niềm hi vọng của các gia đình Việt Nam vì một ngày mai chiến thắng đại dịch” - đại diện Jello chia sẻ về chương trình.

Doãn Phong