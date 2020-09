Hàng trăm phụ huynh ở xã Tế Tân (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) không cho con tới lớp mà tập trung ngoài cổng Trường Tiểu học Tế Tân để phản đối việc sáp nhập trường.

Huyện Nông Cống, Thanh Hóa đang thực hiện chủ trương sáp nhập địa giới hành chính đối với một số xã trên địa bàn.

Theo ông Lê Hùng Đỉnh, Chủ tịch UBND xã Tế Nông, huyện Nông Cống thì sau khi sáp nhập, xã có 6 đơn vị trường học (2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường THCS). Do đó, xã sẽ sáp nhập 2 trường tiểu học và 2 trường THCS. Riêng 2 trường mầm non được giữ nguyên làm cơ sở 1 và 2.

“Hiện tại, Trường Tiểu học Tế Tân có 200 học sinh, còn Trường Tiểu học Tế Nông có 370 học sinh. Sau khi tính toán phương án, địa phương quyết định chuyển học sinh tiểu học từ Tế Tân sang Tế Nông học, khoảng cách giữa 2 điểm trường khoảng 4km. Còn đối với học sinh THCS thì chuyển ngược lại”, ông Đỉnh thông tin.

Hàng trăm phụ huynh đứng ngoài cổng trường phản đối việc sáp nhập

Nhưng phụ huynh học sinh tiểu học ở Tế Tân không đồng tình với phương án này.

Theo họ, nếu chuyển sang học tại Tế Nông, con em họ đi học vừa xa vừa phải qua 2 lần đường tàu và đi trên quốc lộ rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, phần lớn là ông bà đưa cháu đi học nhưng không đi được xe máy nên rất khó khăn. Nếu bố hoặc mẹ, hầu hết là lao động chính, lại ở nhà đưa con đi học thì ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập.

Những phụ huynh ở đây cho rằng việc chuyển đến trường mới gây xáo trộn. Do đó, họ bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương vẫn để lại cơ sở 1 và cơ sở 2 của trường, để tạo điều kiện cho bà con trong việc đưa đón con em.

Phụ huynh vẫn đưa con em mình tới trường cũ mặc dù không có giáo viên

Tuy nhiên, ông Lê Hùng Đỉnh khẳng định việc sáp nhập là cần thiết và chính quyền đã tổ chức tuyên truyền đến người dân.

“Những ngày qua có khoảng 170 học sinh nghỉ học. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin báo cáo về huyện, đồng thời động viên các cháu tiếp tục đến trường mới”, ông Đỉnh thông tin.

Lê Dương