Một học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Linh (TP.HCM), phát hiện có gián trong suất cơm trưa trị giá 27.000 đồng.

Trưa ngày 4/3, một học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Văn Linh đến căng tin để lấy suất cơm trưa thì phát hiện có gián ở trong suất ăn. Em này đã chụp hình lại và đưa suất cơm cho nhân viên căng tin để đổi một suất cơm khác.

Hiệu trưởng nhà trường xác nhận sự việc này với báo chí.

Suất cơm trưa có gián (Ảnh: HSCC)

Nhà trường đã yêu cầu nhân viên căng tin viết bản tường trình, đồng thời rà soát lại quy trình cung cấp thực phẩm, chế biến thức ăn.

Tuy nhiên, phía căng tin báo cáo không có sai sót trong quá trình thực hiện nên khó có thể thể truy tìm nguyên nhân chính xác. Mặt khác khi phát hiện, học sinh cũng không báo cho ban giám hiệu hay quản lý căng tin mà chỉ chụp hình rồi đổi suất ăn. Riêng suất ăn có gián đã được nhân viên căng tin hủy sau đó.

Mỗi suất cơm trưa tại căng tin của Trường THPT Nguyễn Văn Linh có giá 27.000 đồng, do một công ty nấu ăn thực hiện, đơn vị này có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm do thành phố cấp. Nhà trường cũng không bắt buộc học sinh phải ăn tại căng tin của trường.

Trường THPT Nguyễn Văn Linh yêu cầu căng tin cam kết không để xảy ra trường hợp tương tự. Khi giao cơm sẽ có mặt nhân viên và để học sinh kiểm tra.

Ngoài ra, Ban Giám hiệu sẽ có mặt ở trường vào giờ cơm trưa để học sinh phản ánh ngay khi có vấn đề.

Nguyễn Khánh