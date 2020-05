- Chỉ thiếu lá cờ trên tay, hôm nay dường như ngày khai giảng thứ hai trong năm của nhiều học sinh mầm non, tiểu học.

Bé tăng cân, phấn khởi dậy sớm đi học

Sáng nay, học sinh tiểu học của TP.HCM, học sinh mầm non và tiểu học của Hà Nội trở lại trường sau kỳ nghỉ dài phòng dịch Covid-19.

Sau hơn 3 tháng nghỉ liên tục, ngày đầu tiên trở lại trường với nhiều bé không khác ngày khai giảng. Những học sinh lớp 2, 3, 4, 5 đã dạn dĩ vui mừng, hớn hở vì được gặp bạn, gặp thầy. Trong khi đó, có những bé lớp 1 hay mầm non lại không tránh khỏi... nước mắt vòng quanh. Các phụ huynh cũng hồi hộp như ngày đầu đưa con đi khai giảng.

Bé lớp 1 rơi nước mắt trong ngày trở lại trường. Ảnh: Thuý Nga

Ngay từ tối Chủ nhật (10/5), nhiều phụ huynh đã cho con đi ngủ sớm theo lịch bình thường của những ngày đi học. Nhiều em bé những ngày trước 7-8h vẫn còn ngái ngủ, sáng nay đã tự giác dậy đúng giờ.

Chị Hoa, một phụ huynh có thói quen chuẩn bị đồ cho con ăn sáng và trưa cũng “tái khởi động” lịch dậy từ 5h sáng.

Còn chị Hà Thanh và nhiều phụ huynh khác ngạc nhiên là 5h45 con đã rời khỏi giường trước lúc được đánh thức; trong khi giờ tỉnh giấc trong thời gian nghỉ dịch thường là 8 hoặc 9h.

Chị Phương Lê có con học lớp 3 ở TP.HCM khoe rằng trong đợt nghỉ, bé Na nhà chị lên 4kg. Đây có lẽ là thành quả lớn nhất mà chị làm cho con khi chăm bé ăn uống đầy đủ cả ngày. Vì vậy, những bộ đồng phục trước đó của bé đã chật hết.

Chị Phương kể dù nghỉ học nhưng thỉnh thoảng con gái chị lại mang đồng phục ra thử. Nhưng do lên cân, cả quần và áo đều đã chật ních, dây chun hằn lên da. Những lúc ấy con lại nói: “Đồng phục con chật rồi mẹ ạ. Mẹ mua bộ khác cho con nhé”.

“Hằng ngày đưa con cùng đi làm, lúc qua ngang trường mình lại bảo “Hay con vào đi học nhé” thì bé giãy nảy lên. Nhưng sáng nay, con bật dậy từ 6h sáng. Có lẽ, việc đi học đã in hằn trong bé. Con tự bật dậy rất nhanh, như ngày đầu đi khai giảng”, chị kể.

Con đi học lại, chị Phương chỉ mong con sớm hoà nhập với bạn bè và thật vui vẻ. “Ở nhà, mẹ chăm sóc cho con tốt về ăn uống nhưng con cũng cần tương tác nhiều hơn. Dù mẹ cũng dạy con học trong những ngày nghỉ, giúp con hiểu hơn về những điều con sẽ học ở trường nhưng khi đi học, con sẽ chủ động hơn để tranh đua cùng bạn”.

Điều chị Phương hối hận nhất là trong thời gian nghỉ dài là đã để con có giờ giấc thoải mái, không khoa học. Vì thế khi quay lại nhịp sống cũ, con cảm thấy hơi chật vật.

Phụ huynh TP.HCM đưa con trở lại trường

Cũng giống chị Phương, ba tháng nghỉ học, dù bận rộn nhưng nhiều phụ huynh vẫn đặt việc chăm sóc con lên hàng đầu. Vì vậy, có những học sinh đã tăng vùn vụt.

Con trai tăng hơn 7 kg, đồng phục cũng đã chật ních. Sáng nay đưa con đi học, chị Thanh Lương ở Hà Nội động viên con tạm mặc đồ chật, rồi sẽ đến trường mua đồ mới cho con.

Với chị Huyền Thanh, "kỳ tích" của cô con gái cuối cấp 1 lại là giảm được 8kg, trở về "phom" cao ráo, gọn gàng. Bí quyết vừa khó, vừa...dễ đó là: Một ít Vitamin... Đồng quê, một cơ số hỗ trợ về khoa học, công với nhiều kiên trì, động viên và tình yêu của gia đình để cô con gái yêu quý vượt qua các ngưỡng thử thách.

Trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, dù làm việc ở nhà và vẫn giám sát việc học của con một cách bài bản, nhưng chị Ngọc, một giáo viên tiếng Anh vẫn cảm thấy "hối tiếc khi 3 tháng qua quá bận bịu, chưa dành thời nhiều cho con. Chưa kể những lúc căng thẳng, thiếu kiên nhẫn với con, khiến chị tự nhủ lòng mình cần phải kiềm chế hơn nữa.

Những phụ huynh không thể đưa con đến trường

Trong khi đó, có những phụ huynh đặc biệt lại không thể đưa con đến trường trong ngày hôm nay. Là giáo viên lớp 1 của Trường Tiểu học Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội), trong ngày đầu học sinh quay trở lại trường, chị Phạm Thị Hiền cũng cảm thấy hồi hộp giống như ngày khai giảng do đã xa học trò quá lâu.

Nhìn học sinh lớp 1 do còn bỡ ngỡ đã bật khóc khi phải xa mẹ, chị Hiền nhớ tới cậu con trai 5 tuổi của mình.

“Sáng nay con không được mẹ đưa đến trường do mẹ phải đi làm từ sớm. Mình đã phải gửi gắm con cho bà. Luôn luôn là như thế, cứ mỗi dịp quan trọng con đều không được mẹ đưa đi học. Rất may do đã được mẹ dặn dò và chuẩn bị tâm lý từ hôm qua nên con cũng không khóc. Là người trong ngành nên mình cũng vững tin vào thầy cô và nhà trường sẽ chuẩn bị thật tốt để đón các con trở lại”.

Cùng công tác với chị Hiền, chị Nguyễn Kim Hồng Hạnh, Tổng Phụ trách Đội chia sẻ, từ tối qua chị đã cảm thấy vừa vui, vừa hồi hộp về ngày đầu đón học sinh trở lại trường vì đó cũng chính là ngày cậu con trai học mầm non cũng đi học sau kỳ nghỉ dài.

“3 tháng con nghỉ ở nhà, dù mình đã cố gắng gần con, tạo ra nhiều sân chơi để con không bị nhàm chán, buồn tẻ nhưng thực sự, việc được tới trường vui chơi, học tập mới làm con quên đi cảm giác tù túng”.

Cô giáo Nguyễn Kim Hồng Hạnh, Trường Tiểu học Khương Thượng, không thể trực tiếp đưa con tới trường mầm non vì còn phải đón học sinh trở lại trường trong ngày hôm nay

Để chuẩn bị tâm lý cho con, ngày hôm qua, chị Hạnh đã dành thời gian trò chuyện về những ngày đi học sắp tới, nói cho con hiểu về sự cần thiết của việc đi học,… Chị Hạnh tự hào, dù còn nhỏ tuổi nhưng con đã nắm vững 6 bước rửa tay đúng cách, thường xuyên đeo khẩu trang, chỉ tháo ra khi cô giáo và người lớn yêu cầu.

“Dù mình đã truyền cảm hứng phấn khởi, vui vẻ để xua tan những căng thẳng và sợ hãi khi con phải xa bố mẹ để đến trường, nhưng mình vẫn cảm thấy lo lắng. Vì mẹ là giáo viên nên từ sớm đã phải có mặt ở trường, không thể đưa con đi học. Do đó mình cũng hồi hộp không biết ngày đầu của con thế nào, có khóc nhè không… ", chị Hạnh trăn trở.

Nỗi lo mang tên "không bán trú"

Trái với niềm háo hức đi học lại của con trẻ, việc nhiều trường tiểu học không tổ chức bán trú khiến phụ huynh lo lắng. Trước đó Sở GD-ĐT TP.HCM đã có yêu cầu các trường sẽ không tổ chức bán trú khi chưa an toàn.

Chị Trần Bích Ngọc có hai con học lớp 3 và lớp 5 ở Quận 3, TP.HCM cho hay chị có hai bé, trong đó một bé học buổi sáng, một bé học buổi chiều. Vì vậy, trong ngày chị sẽ phải tới trường 4 lần, chưa kể việc lo ăn trưa và trông bé còn lại lúc không đi học.

Còn anh Mạnh Tuấn, một phụ huynh có hai con sinh năm 2011 và năm 2013, nói rằng ba tháng qua với gia đình anh là sự đảo lộn. Hình ảnh ông bố dắt theo 2 đứa trẻ đi làm đã trở nên quen thuộc, tuy nhiên ngày con trở lại trường vẫn không bớt lo. Trường không bán trú, thay vì vợ chồng anh trông cả hai đứa trẻ cùng một lúc như trước, bây giờ, mỗi buổi vợ chồng anh trông một bé nhưng lại phải thêm khâu đưa đón.

Chị Phương Lê thì mong mọi việc trở lại như cũ để con học bán trú. “Tuần này con chỉ học một buổi chiều, buổi sáng ở nhà nên mẹ vẫn phải trông con. Chỉ mong việc bình thường trở lại để con học bán trú, để mẹ có thể làm việc bình thường như trước đây”, chị Phương nói.

Cùng nỗi lo về việc học không bán trú, Trần Đức Hoàng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, gia đình có 3 con đang học lớp 1, 3 và 5. Hôm nay, cả ba bắt đầu đi học trở lại. Tuy nhiên lịch học chỉ một buổi/ngày cùng với việc trường không nhận bán trú đã khiến cả nhà anh phải “vò đầu bứt tai” về việc phân chia đưa đón con đi học.

“Theo lịch học này thì buổi trưa mình phải đến trường đón hai bé lớp 1 và lớp 3, sau đó đầu giờ chiều lại đưa bé lớp 5 đi học và cuối buổi lại đến đón con. Như vậy cả ngày chỉ canh đến giờ đón con, cho con ăn cũng đủ bở hơi tai", anh Hoàng chia sẻ.

Hạ Anh - Lê Huyền - Thúy Nga