Với mức học phí dao động lên đến 500 triệu/ năm, phụ huynh chọn trường quốc tế đều kỳ vọng con có được những trải nghiệm tương xứng từ cơ sở vật chất đến chứng nhận bằng cấp quốc tế, rộng mở đường đến tương lai.

Mức “chịu chi” của phụ huynh trường quốc tế

Hiện tại, mặt bằng học phí các trường quốc tế dao động ở mức từ 200 triệu đến 500 triệu một năm. Mức phí này chưa bao gồm các khoản phí khác như phí đặt cọc, phí đăng ký, phí đồng phục, phí xe đưa đón, phí phát sinh cho các hoạt động tại trường. Các chi phí bên lề, tùy vào điều kiện thực tế mỗi trường, sẽ chiếm khoảng 10% học phí.

Theo khảo sát của International Schools Database năm 2021, Hà Nội và TP. HCM nằm trong top 10 thành phố có mức học phí cao dành cho các trường quốc tế tại châu Á. Hà Nội đứng thứ 7 với mức học phí trung bình là 18,836 USD/ năm, cao nhất là 28,315 USD/ năm. TP. HCM ở vị trí thứ 10 với mức học phí trung bình là 16,697 USD, cao nhất là 27,383 USD/ năm.

Như vậy, trung bình chi phí dành cho đầu tư vào giáo dục của một trẻ từ cấp 1 đến hết cấp 3 quy ra thành một con số “khủng”, gói trọn cả niềm tin và hy vọng của gia đình vào một tương lai con xán lạn khi được hưởng chế độ học tập và sinh hoạt tốt nhất.

Bảng khảo sát học phí các trường quốc tế tại châu Á năm 2021 từ International Schools Database.

Đắt liệu có xắt ra miếng?

Với mức học phí cao, phụ huynh đồng thời gửi gắm kỳ vọng con có được những trải nghiệm tương xứng: tiếp xúc hằng ngày với giáo viên có chuyên môn, có kinh nghiệm; học giáo trình quốc tế, được chứng nhận bằng cấp quốc tế để đạt được kết quả học tập tốt nhất, rộng mở đường đến tương lai; sử dụng cơ sở vật chất hiện đại; ăn uống những bữa đầy dinh dưỡng, được tính toán cụ thể, … Tất cả vì sự phát triển cả về thể chất, tinh thần cũng như chất lượng học tập của con.

Bố mẹ đầu tư vào giáo dục là hành trang cho con vươn ra thế giới (Ảnh minh họa)

Theo chị Kim Ngọc, đã từng có kinh nghiệm tuyển sinh tại một trường quốc tế, phụ huynh hiện tại đặc biệt quan tâm đến chương trình học và các chứng chỉ mà con được nhận.

“Chọn lựa cho con học trường quốc tế là một kế hoạch dài hơi, chuẩn bị cho con cách tư duy, tự lập trước khi cho con đi du học. Vì vậy, một trong những câu hỏi đầu tiên mà phụ huynh thường đặt ra khi đối thoại cùng bộ phận tuyển sinh là bằng cấp tại trường có được quốc tế công nhận không.”, chị Kim Ngọc cho hay.

Nỗi niềm này hoàn toàn có cơ sở, vì tương tự như danh xưng “trường quốc tế”, chương trình đào tạo ở các trường quốc tế cũng ngập tràn thông tin cần chọn lọc.

Nỗi niềm không của riêng ai: “Liệu học phí đóng vào có đảm bảo chất lượng đầu ra cho trẻ?” (Ảnh minh họa)

Hiện nay, các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế cần được đánh giá và kiểm định từ những cơ sở, đơn vị có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục. Các bậc phụ huynh quan tâm vào đầu tư giáo dục đều từng biết đến các đơn vị phổ biến như Tổ chức Tú tài Quốc tế - International Baccalaureate Organization (IBO), Hiệp hội các Trường quốc tế - Council of International Schools (CIS), Hiệp hội các Trường học và Cao đẳng miền Tây Hoa Kỳ - Western Association of School and Colleges (WASC), Hiệp hội các Trường học và Cao đẳng New England (NEASC) …

Theo thông tin chính thức từ Tổ chức IB, hiện Chương trình Tú tài Quốc tế IB đã được áp dụng tại 17 trường quốc tế trong cả nước Việt Nam, và một số trường đang là Ứng viên chính thức của Chương trình IB. Với quy trình ứng tuyển nghiêm ngặt kéo dài 2 năm cùng lượng kiến thức và các bài kiểm tra chất lượng nhà trường, trường ứng viên chính thức mới được công nhận là trường thành viên của Tổ chức IB. Bên cạnh đó, trường thành viên sẽ trải qua quy trình đánh giá chất lượng mỗi 5 năm để đảm bảo duy trì được chất lượng giáp dục đã cam kết ban đầu.

Cơ sở vật chất cũng là yếu tố nhiều phụ huynh trường quốc tế đặc biệt lưu ý. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh chương trình học cùng chứng chỉ quốc tế, các yếu tố như chất lượng dinh dưỡng, điều kiện cơ sở vật chất cũng được các bậc phụ huynh lưu ý.

Trong năm 2019, Hà Nội và TP. HCM công khai danh sách các trường quốc tế thực dạy chương trình quốc tế, trong đó Hà Nội có 11 trường và TP. HCM có 22 trường. Giữa số lượng không lớn các trường quốc tế được công nhận, có kiểm định rõ ràng với số lượng các trường đang định vị trường quốc tế trên thị trường, việc ra quyết định chọn trường quốc tế cho con hoàn toàn không dễ dàng. Và thực tế, hành trình đầu tư vào giáo dục cho con là một hành trình gian nan, từ giai đoạn chọn lựa trường cho đến khi cam kết với lựa chọn đó.

Doãn Phong