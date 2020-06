Một cây xà cừ trong sân Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Mê Linh (Hà Nội) vừa bật gốc đổ sau trận mưa. Rất may do cây đổ vào buổi tối nên không có tai nạn nào xảy ra.

Trao đổi với VietNamNet trưa 12/6, ông Phùng Quang Thiệp, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Mê Linh cho biết, sau trận mưa hôm qua 11/6, một cây xà cừ trong sân trung tâm đã đổ ngay trong đêm.

“Bảo vệ trung tâm báo cây đổ vào khoảng 7-8h tối. Thời điểm đó không có học viên hay giáo viên còn ở lại”, ông Thiệp nói.

Ông Thiệp cho biết, cây xà cừ được trồng khoảng 7-8 năm, cành lá xanh tốt. Hiện tại, trung tâm đã cho xử lý cắt dọn cây xà cừ bị đổ này.

Theo ông Thiệp, cây bị đổ là 1 trong số 2 cây to, số cây còn lại ở trung tâm chỉ là cây nhỏ. “Ngày mai, chúng tôi cũng sẽ cho cắt tỉa cành cây to còn lại để đảm bảo an toàn”, ông Thiệp nói.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, gần đây liên tiếp các cây xanh trong sân trường bị bật gốc, gãy đổ. Cụ thể chỉ trong ít ngày, 2 cây phượng lần lượt đổ trong Trường THCS Bạch Đằng (TP.HCM) và Trường CĐ Công nghệ Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), gây thương vong cho học sinh.

Thanh Hùng