Sự kiện thu hút được đông đảo quan tâm của giáo giới chính là việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có chỉ đạo về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Thời gian vừa qua, một số cơ quan báo chí (trong đó có VietNamNet) phản ánh về những vướng mắc, bất cập của quy định sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với viên chức, nhất là đối với giáo viên cơ sở đào tạo công lập trong việc thi thăng hạng, bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Ngày 19/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký văn bản gửi Bộ Nội vụ, Bộ GD-ĐT về việc báo cáo nội dung liên quan đến các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trên cơ sở phản ánh của báo chí, xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định 101/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các quy định khác có liên quan.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành tổng hợp, báo cáo cụ thể về các loại chứng chỉ đối với đội ngũ viên chức. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu nêu rõ những loại chứng chỉ nào là điều kiện để được bổ nhiệm thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; chứng chỉ nào là bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, phân loại chứng chỉ bắt buộc và không bắt buộc trong quản lý viên chức.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT báo cáo cụ thể về nội dung tương tự nêu trên đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên cơ sở công lập các cấp.

Bộ GD-ĐT đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan cho phù hợp để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bất cập trong thời gian vừa qua về vấn đề này.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ đề xuất phương án cụ thể, báo cáo Thủ tướng trong tháng 3 này.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021 dự kiến vào ngày 7-8/7

Ngày thứ 7 (20/3), Bộ GD-ĐT đã công bố dự kiến về lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho hay, dự kiến, ngày 6/7, các thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Các thí sinh sẽ thi trong hai ngày 7 và 8/7; ngày thi dự phòng là 9/7. Thứ tự thi các môn được giữ nguyên như năm trước, tức môn Ngữ văn vào sáng 7/7, buổi chiều thi môn Toán.

Ngày 8/7, buổi sáng, các thí sinh thi một trong 2 bài thi Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân) theo lựa chọn; buổi chiều thi môn Ngoại ngữ.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (xây dựng ma trận đề thi, ngân hàng câu hỏi, đề thi tham khảo) đã được tiến hành đúng tiến độ. Hiện nay, đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT đang được Bộ GD-ĐT rà soát để công bố trong tháng 3.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ được tổ chức theo hướng giữ ổn định như năm 2020.

Học sinh tiếp tục bị đánh

Trong tuần qua tiếp tục xảy ra các sự việc học sinh bị đánh, bao gồm cả giáo viên đánh học sinh, học sinh đánh nhau và học sinh bị người lạ đánh.

Vụ đáng chú ý thứ nhất là chiều ngày 17/3, Em T.N.T.M (lớp 6 Trường THCS Phan Bội Châu, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bị một người đàn ông lạ mặt đánh đập trên đường đi học về. Sau đó, người này kéo em xuống hố cao su bên đường. Em cầu xin tha nhưng người này vẫn đánh liên tục cho đến khi em ngất đi không biết gì nữa. Sau hơn 2 ngày, công an đã xác định được nghi phạm V.H.T (16 tuổi, trú tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức).

Nữ sinh lớp 6 bị đánh

Ngày 18/3, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cũng đã phải vào cuộc xác minh sau khi phát hiện một clip dài khoảng 22 giây ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị bạn lột áo và kéo lê trên đường. Nữ sinh này sau đó đã bị bạn lột trần, chiếc áo bị vứt xuống ruộng. Clip cũng ghi lại hình ảnh một số học sinh chứng kiến sự việc nhưng không hề can ngăn.

Công an huyện Mỹ Đức xác định sự việc xảy ra do mâu thuẫn giữa Nguyễn Thị N.A, và Đồng M.N (cùng học khối 10 trường THPT Mỹ Đức C). Đáng chú ý, sau sự việc xảy ra, nữ sinh N bị gia đình trách mắng nên đã... bỏ nhà đi, đến nay chưa liên lạc được.

Đến sáng ngày 19/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 30 giây, ghi lại cảnh một người phụ nữ đang la hét và dùng thước nhựa dẻo đánh liên tiếp vào người một cháu học sinh. Ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Quảng Ngãi, cho biết làm việc đơn vị nắm được clip trên được quay vào ngày 18/3, tại một Trung tâm luyện chữ cho trẻ do tư nhân làm chủ, có địa chỉ tại phường Trần Hưng Đạo (TP Quảng Ngãi). Đơn vị đang phối hợp với Công an thành phố điều tra, xác minh vụ việc.

Những cái chết bất ngờ của học sinh

Ngày 17/3, một cháu bé sinh năm 2019 đến nhóm lớp mầm non Phú An (thuộc xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì) ở cạnh nhà để học. 14h15 cùng ngày, cô giáo gọi cháu bé dậy để chơi cùng các bạn nhưng bé lả đi, da thâm tím. Ngay lập tức, cô giáo đã gọi gia đình tới trường (cách nhà 500m). Sau đó, bé được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Cơ quan công an huyện Thanh Trì đang phối hợp với chính quyền xã Vĩnh Quỳnh để tiếp tục làm rõ sự việc.

Nhóm lớp mầm non Phú An (thuộc xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì)

Sáng ngày 18/3, một nhóm khoảng 10 em học sinh Trường Tiểu học thị trấn Ba Tơ rủ nhau ra bờ tràn hồ Tôn Dung để tắm. Các em được nghỉ học do thầy cô Trường Tiểu học thị trấn Ba Tơ (huyện Ba Tơ) đi học Nghị quyết Đảng bộ. Trong lúc tắm, không may các học sinh bị trượt chân vào khu vực nước sâu dẫn đến đuối nước, nên kêu cứu. Nghe tiếng hô hoán, người dân đã chạy đến ứng cứu, tuy nhiên 2 học sinh đã tử vong.

Cũng trong sáng ngày 17/3, UBND xã Cẩm Vịnh (Hà Tĩnh) cho biết chính quyền địa phương phối hợp với gia đình đã tìm thấy thi thể một nam sinh ở cách cầu Phủ khoảng 1 km.

Trước đó, 18h ngày 15/3, người dân nhìn thấy em N.X.H. (SN 2004, trú huyện Cẩm Xuyên) đi xe máy đến giữa cầu Phủ 2 (thuộc địa phận xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên), nhưng sau đó chỉ thấy chiếc xe máy và giấy tờ tùy thân để lại gần cầu. Nghi X. nhảy cầu tự tử, người dân đã trình báo chính quyền địa phương, huy động lực lượng chức năng tìm kiếm. Được biết, N.X.H đang là học sinh lớp 11 tại một trường nghề ở Hà Tĩnh.

Sinh viên háo hức trở lại trường đại học ở Hà Nội

Phải tới đầu tuần này, hàng loạt trường đại học ở Hà Nội mới bắt đầu cho sinh viên quay trở lại giảng đường sau kỳ nghỉ Tết kéo dài vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nhiều sinh viên tỏ ra khá hào hứng khi được quay lại trường. Trong ngày đầu trở lại học tập trung, công tác phòng dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay, đo thân nhiệt,… được thực hiện nghiêm túc. Hàu hết sinh viên tỏ ra phấn khởi được trở lại trường sau một kì nghỉ dài.

Phương Chitổng hợp