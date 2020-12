Sở GD-ĐT Hòa Bình vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị trường học cho học sinh nghỉ học khi thời tiết khắc nghiệt.

Để đảm bảo sức khoẻ cho trẻ mầm non và học sinh trong tỉnh, Sở GD-ĐT hướng dẫn các đơn vị, trường học căn cứ vào dự báo thời tiết và thực tế tại địa phương cho học sinh nghỉ học theo đúng quy định.

Các cháu mầm non, học sinh tiểu học nghỉ học khi thời tiết khắc nghiệt dưới 10 độ C. Học sinh THCS nghỉ học khi thời tiết khắc nghiệt dưới 7 độ C.

Trong những ngày rét đậm, rét hại, căn cứ điều kiện thời tiết tại mỗi vùng, các trường chủ động điều chỉnh thời gian học buổi sáng muộn hơn so với thời gian quy định để tránh thời tiết giá rét vào thời điểm sáng sớm.

Các nhà trường cần có những biện pháp đảm bảo sức khỏe cho học sinh như kiểm tra tu sửa cơ sở vật chất, phòng học chống rét; tăng cường công tác truyền thông, bổ sung cơ số thuốc tại các phòng y tế; phối hợp với cha mẹ học sinh nhắc nhở con, em mặc đủ ấm khi đến trường, hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Trong những ngày rét đậm, rét hại, các trường không được yêu cầu học sinh mặc đồng phục.

Đối với những trường có tổ chức ăn bán trú, cần đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cho học sinh: đảm bảo đủ chất cho mỗi suất ăn, chế độ ăn hợp lý; cơm, thức ăn, nước uống đảm bảo nóng sốt; chỗ nghỉ trưa ấm áp. Đặc biệt, các trường mầm non cần bố trí lớp học kín gió, đảm bảo ấm áp cho trẻ, có nước ấm để chăm sóc và phục vụ nhu cầu của trẻ.

Các trường nội trú cần có những biện pháp đảm bảo sức khỏe cho học sinh trên lớp cũng như tại khu nội trú; phối hợp với cha mẹ học sinh tăng cường áo ấm, chăn ấm cho học sinh học tập và sinh hoạt tại trường.

Các trường cho phép học sinh nghỉ học từ 3 ngày trở lên phải báo cáo Phòng GD-ĐT kèm theo kế hoạch dạy bù, không được dạy dồn tiết hoặc rút ngắn chương trình.

Thanh Hùng