Một cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay hơn 6.000 học sinh giỏi là chưa được 10% số lượng học sinh của khối 9 và 12, so với các tỉnh "chưa bõ bèn gì".

Trong số 6.035 học sinh giỏi cấp thành phố (lớp 9 và 12), có 1.039 học sinh đoạt giải Nhất, còn lại đoạt giải Nhì và Ba.

So với các năm trước, số lượng học sinh giỏi cấp thành của TP.HCM năm nay tăng mạnh. Cụ thể, tăng 2.057 em so với năm 2019; tăng 2.434 em so với năm 2018.

So với năm 2017, 2016 số lượng học sinh giỏi năm cũng tăng. Vì sao số lượng học sinh giỏi cấp thành của TP.HCM tăng đột biến như vậy.

(Ảnh: Phương Thu)

Chia sẻ với VietNamNet, một cán bộ của Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay số học sinh giỏi năm nay tăng so với các năm trước là do số học sinh dự thi học tăng.

Trước đây, Sở GD-ĐT quy định mỗi trường THPT chỉ cử tối đa 5 học sinh/môn dự thi, thì năm nay được nâng lên tối đa 10 học sinh/môn.

“Một lý do không liên quan nhưng cũng cần phải nói rõ. Vừa qua HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo. Đối với học sinh giỏi cấp thành phố, giải Nhất cấp THCS thì mức thưởng sẽ là 10 triệu đồng; cấp THPT là 12 triệu đồng. Tuy nhiên sau 10 ngày HĐND thông qua thì Nghị quyết mới có hiệu lực. Trong khi đó Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố danh sách học sinh đoạt học sinh giỏi trước đó, do vậy mức thưởng HĐND TP phê duyệt vừa qua chưa được áp dụng cho học sinh giỏi năm nay” - vị cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay.

Riêng với trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên tất cả học sinh lớp chuyên đều được dự thi.

Còn ở lớp 9, trước đây quy định mỗi đội tuyển ở quận/huyện cử tối đa 15 học sinh/môn dự thi, thì năm nay tăng lên tối đa là 20 học sinh/môn.

“Khi Bộ GD-ĐT bỏ quy định cộng điểm cho học sinh giỏi thì số lượng đăng ký dự thi tuột xuống. Tuy nhiên thành phố thuyết phục học sinh rằng việc thi học sinh giỏi là tốt và phụ huynh và học sinh hiểu được ý nghĩa của việc thi học sinh giỏi nên đăng ký dự thi”- vị cán bộ cho hay.

Theo vị cán bộ này, số lượng hơn 6.000 học sinh giỏi “nghe” thì lớn, nhưng so với các tỉnh thì số lượng này của TP.HCM không “bõ bèn” gì.

“Hiện nay số học sinh mỗi khối 9 hay 12 ở TP.HCM dao động từ 70.000-80.000 em. Nên 6.000 học sinh giỏi là chưa được 10% số học sinh”.

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, điểm bài thi được tính theo thang điểm 20 và những học sinh có điểm bài thi đạt từ 10 trở lên được công nhận đạt giải học sinh giỏi thành phố.

Tỉ lệ học sinh đoạt giải chiếm không quá 60% tổng số thí sinh dự thi của môn đó. Học sinh đoạt giải Nhất cấp thành phố: thuộc nhóm đạt giải có điểm cao nhất và chiếm không quá 10% tổng số thí sinh dự thi ở mỗi môn.

Học sinh đạt giải Nhì cấp thành phố: thuộc nhóm đạt giải có điểm cao tiếp theo và chiếm không quá 20% tổng số thí sinh dự thi.

Học sinh đạt giải Ba cấp thành phố: thuộc nhóm đạt giải còn lại và chiếm không quá 30% tổng số thí sinh dự thi.

Minh Anh