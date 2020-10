Cho rằng trường học truyền thống không phù hợp để con phát triển, cha mẹ của Luke Robitaille quyết định để cậu học tại nhà (homeschooling).

Luke Robitaille (đến từ Euless, Texas) là thí sinh giành Huy chương Vàng, đồng thời có kết quả cao nhất trong đội tuyển Olympic Toán học quốc tế (IMO) của Hoa Kỳ năm 2020.

Đây là lần thứ hai nam sinh 16 tuổi này giành tấm Huy chương Vàng tại kỳ thi IMO.

Thích giải phương trình dài từ khi lên 4

Luke Robitaille vốn được biết tới là thần đồng toán học. Cậu chưa bao giờ biết nản lòng trước những bài toán khó. Khi lên 4 tuổi, Luke thường nhờ mẹ viết các phương trình dài để mình tự giải.

Thấy vậy, cha mẹ của Luke quyết định cho cậu học tại nhà vì nghĩ rằng trường học truyền thống không phù hợp với con trai. Mẹ của Luke, Mary Robitaille, cho biết bà đã phải bỏ công việc để giúp con trai học tại nhà.

“Chúng tôi luôn cố gắng để hỗ trợ con. Nhưng giờ đây Luke vẫn cần những người giỏi hơn vì con đã vượt xa hơn những gì chúng tôi có thể dạy. Tôi ước mình có được thứ ngôn ngữ toán học để đồng hành cùng con”.

Lên 8 tuổi, Luke bắt đầu tìm hiểu về các chương trình học ở bậc đại học. Cậu được một sinh viên giới thiệu cho những cuốn tạp chí về toán học.

Vì thế, khi bố mẹ hỏi cậu muốn làm gì trong kỳ nghỉ cùng gia đình, Luke nói rằng mình muốn đến thăm một thư viện toán học. Kỳ nghỉ năm ấy, Luke được cha mẹ đưa đến thư viện tại Đại học Texas ở Austin.

Ở tuổi lên 10, Luke bắt đầu tham gia một số lớp sau đại học.

Ông Rob Robitaille, bố của Luke cho biết bản thân rất nể con trai. “Tôi cảm thấy như được truyền cảm hứng từ Luke và những thành tích mà con đã đạt được”, ông nói.

Cảm thấy bị môn Toán mê hoặc

Luke Robitaille nhận thấy bản thân bị “mê hoặc” bởi môn toán từ rất sớm. Luke có khả năng thành thạo toán cao cấp mà hiếm người gấp nhiều lần tuổi cậu có được.

Nam sinh 16 tuổi từng giành được nhiều danh hiệu, giải thưởng do chiến thắng trong các cuộc thi toán khác nhau, trong đó có cuộc thi “Who Wants to Be a Mathematician?” (tạm dịch “Ai muốn trở thành nhà Toán học?”). Cuộc thi được tài trợ bởi Hiệp hội Toán học Mỹ.

Tại đây, Luke Robitaille đã “đánh bại” 5 thí sinh khác bằng cách trở thành người đầu tiên trả lời được một loạt các câu hỏi về toán học rất khó. Trong trận chung kết, cậu đã ghi được số điểm 14.000, cao gần gấp 3 lần so với người về Nhì, đồng thời giành được cúp và tấm séc trị giá 10.000 USD.

Năm 2018, khi đang là học sinh lớp 8, cậu đã giành giải Nhất trong Giải đấu Toán học Harvard - MIT và cuộc thi Liên đoàn Toán học Mỹ. Cả hai đều là các cuộc thi dành cho học sinh trường trung học. Cậu cũng trở thành người duy nhất chiến thắng trong cuộc thi này.

Về kế hoạch tương lai, Luke Robitaille mong muốn sẽ được làm những điều liên quan đến toán học.

“Em dự định sẽ theo học chuyên ngành toán ở bậc đại học, sau đó lấy bằng tiến sĩ về ngành này. Em mong muốn mình sẽ trở thành một giáo sư toán học trong tương lai”, Luke nói.

