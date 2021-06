Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, cô sinh viên năm cuối của Học viện Cảnh sát Nhân dân - Bùi Thị Thu Hà còn gây ấn tượng bởi kết quả học tập xuất sắc, cùng những thành tích “đáng nể” trong các hoạt động đoàn thể.

Vẻ đẹp tự tin của nữ sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân trong màu áo chiến sĩ

Ước mơ trở thành chiến sĩ cảnh sát nhân dân từ nhỏ

Kể về lý do lựa chọn ngôi trường đang theo học, Thu Hà chia sẻ: “Đây là ước mơ từ bé của em. Khi xem phim cảnh sát hình sự, thấy hình ảnh những cô cảnh sát xinh đẹp, mạnh mẽ trong bộ cảnh phục, em đã bị thu hút”.

Tuy nhiên, khi tận mắt chứng kiến một cô cảnh sát tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng lại không màng nguy hiểm xông pha bắt cướp, ước mơ trở thành chiến sĩ cảnh sát trong Hà mới thực sự bắt đầu. Sau đó, Thu Hà đã luôn nỗ lực học tập hết mình để thi vào HV Cảnh sát Nhân dân, thực hiện mong muốn trở thành một người bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ nhân dân.

Thu Hà cũng bộc bạch thêm: “Môi trường vũ trang nghiêm khắc, kỷ luật cũng đã khiến em thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái yếu đuối, giờ đây em đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, không dễ bị khuất phục bởi khó khăn, gian khổ và sẽ luôn kiên trì, nỗ lực thực hiện mục tiêu của mình”.

Thu Hà từng bước thực hiện được ước mơ trở thành người chiến sĩ cảnh sát nhân dân

Thành tích học tập ấn tượng

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, năng động, Thu Hà còn gây ấn tượng với bảng thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa khi nhiều năm liền em đều đạt danh hiệu học viên Giỏi.

Chia sẻ về thành tích học tập của mình, Thu Hà cho biết: “Ở năm cuối cùng của thời sinh viên em đã đạt điểm 10 tuyệt đối trong kỳ thực tập và điểm 9,7 cho khóa luận tốt nghiệp. Cuối khóa, em đã tốt nghiệp với GPA 3.44/4 và là một trong những sinh viên xuất sắc có kết quả học tập cao nhất của khoa Luật K4 trường HV Cảnh sát Nhân dân”.

Bên cạnh đó, Thu Hà cũng đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi tri thức an ninh như: giải Nhì cuộc thi Tìm hiểu luật thi hành án hình sự 2019, giải Ba cuộc thi Olympic luật tố tụng hành chính 2019...

Ngoài ra, cô gái trẻ năng động đầy tự tin này cũng là một thành viên năng nổ trong các hoạt động đoàn thể và các phong trào sinh viên do đoàn, do khoa, trường tổ chức và dành được nhiều thành tích như: Giấy khen cho những thành tích xuất sắc trong các hoạt động Hội Phụ nữ Học viện; Giấy khen của Đoàn thanh niên huyện Bảo Thắng - Lào Cai trao, Giấy khen do Đoàn thanh niên và Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân trao tặng...

Cô nàng sở hữu thành tích học tập tốt cùng nhiều khen thưởng trong các hoạt động đoàn thể

Khi được hỏi về bí quyết để có được những thành tích ấn tượng như vậy, cô sinh viên sinh năm 1999 cho hay: “Mình luôn cố gắng để học cách cân bằng giữa thời gian học tập và tham gia các hoạt động chung của trường, đoàn cũng như luôn tận dụng quỹ thời gian quý báu thực hiện đam mê riêng của bản thân.

Trưởng thành từ mất mát, giữ vững nhiệt huyết của tuổi trẻ

Là nữ sinh năng động, luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người, thế nhưng Thu Hà cũng từng gặp phải những biến cố lớn, để từ đó em có thêm động lực cố gắng, ngày càng trưởng thành hơn.

Thu Hà tâm sự: “Vì là người hay cười và luôn năng nổ, ít ai biết rằng em từng có một người em trai, nhưng không may em ấy đã mất từ khi còn bé. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến em khi em phải đối diện với sự mất mát từ nhỏ, mất đi người em trai yêu quý và cũng là người bạn thân thiết luôn chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống”.

Mặc dù phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể chấp nhận được sự thật và vượt qua sự mất mát, giờ đây cô gái trẻ 9X này đã trưởng thành, học được cách dùng nỗi đau, khó khăn để làm động lực trở nên mạnh mẽ hơn.

Cô gái trẻ giờ đây luôn tràn đầy năng lượng, sự tự tin với nụ cười tỏa nắng

Càng lớn, Thu Hà càng biết trân hơn cuộc sống, biết quan tâm gia đình hơn và dành thời gian cho những người thân yêu để từng giây từng phút trôi qua đều trở nên ý nghĩa.

Bên cạnh đó, với phương châm sống “ăn món mình thích, làm điều mình muốn” và “tuổi trẻ không bao giờ quay lại lần 2”, Thu Hà luôn thử thách bản thân bằng những điều mới mẻ và luôn sống hết mình bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Cô gái đến từ Đà Lạt mộng mơ cũng có sở thích chụp ảnh và từng thực hiện nhiều bộ ảnh ấn tượng để lưu giữ vẻ đẹp thanh xuân. Nàng nữ sinh này cũng hoạt động tích cực trên mạng xã hội với kênh TikTok gần 50 nghìn followers.

Quốc Tuấn