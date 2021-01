PGS. TS Nguyễn Đức Thành (sinh năm 1984) là cựu sinh viên của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Anh nhận học bổng tiến sĩ của Quỹ Giáo dục Việt Nam – Mỹ (VEF) năm 2008 và hoàn thành luận án tiến sĩ năm 2013 tại ĐH Princeton. Sau đó, anh làm Postdoc (thực tập sinh sau tiến sĩ) tại HV Công nghệ Massachusetts (MIT) và được ĐH Connecticut bổ nhiệm vị trí Assistant Professor, giảng viên Khoa Cơ khí và Khoa Kỹ thuật Y sinh... Anh hiện đứng đầu một nhóm nghiên cứu về công nghệ y sinh và vật liệu y sinh của ĐH này. Nhóm thực hiện nghiên cứu đa ngành, tập trung cho những ứng dụng trong y khoa. Các nghiên cứu này liên quan đến các lĩnh vực khác nhau bao gồm vật liệu sinh học, dược phẩm, vắc-xin, công nghệ nano, y học tái tạo và thiết bị điện tử y tế. TS Thành đã được nhận nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có Giải thưởng dành cho nhà nghiên cứu trẻ tiên phong của Viện Y học quốc gia Mỹ (NIH Trailblazer Award for Young and Early Investigator 2017), Giải thưởng dành cho 1 trong 18 kỹ sư chế tạo trẻ xuất sắc nhất trên thế giới do Hiệp hội các nhà sản xuất Mỹ trao tặng năm 2018 (2018 SME Outstanding Young Manufacturing Engineer Award), và một trong top 10 nhà sáng chế dưới 35 tuổi do viện MIT bình chọn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (MIT top innovators under 35 at Asia Pacific, 2019)…… Anh được vinh danh là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019.