Với cậu học trò giành 5 huy chương môn Toán và 1 huy chương môn Hóa học - Phạm Minh Đức (Trường THPT Hai Bà Trưng, tỉnh Vĩnh Phúc), những tấm huy chương là động lực để em cố gắng mỗi ngày.

Có lẽ, với nhiều người câu chuyện về những cô cậu học trò “trường làng” khẳng định tài năng và vươn tầm từ cuộc thi quốc tế vẫn luôn gắn liền với những kỳ tích.

Năm 2020 - 2021, Phạm Minh Đức - học sinh lớp 12A2 của trường THPT Hai Bà Trưng đã ghi dấu ấn đáng nhớ khi giành được 5 huy chương môn toán và 1 huy chương môn hóa. Chỉ trong vòng 1 năm, Đức đã giành tới 6 tấm huy chương tại các cuộc thi về toán học và hóa học trong nước và quốc tế.

Phạm Minh Đức - học sinh lớp 12A2, Trường THPT Hai Bà Trưng, tỉnh Vĩnh Phúc với 5 huy chương môn toán và 1 huy chương môn hóa học

Theo đó Phạm Minh Đức đã giành được Huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế HKIMO 2021 (Hong Kong International Mathematical Olympiad); Huy chương bạc Olympic Toán học quốc tế TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad); Huy chương đồng môn Hóa học Các cuộc thi Toán và Khoa học quốc tế STEMCO (International Math and Science Competitions); Huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế Khu vực vịnh lớn (Big Bay Bei); Huy chương Bạc Toán học không biên giới vòng mùa xuân (Mathematics without borders); Huy chương bạc Olympic Toán học và Khoa học quốc tế PIMSO (Philippine International Math and Science Olympics).

Những giải thưởng mà Minh Đức đã giành được

Mỗi giải thưởng đều là nguồn động lực để Phạm Minh Đức nỗ lực hơn trong các cuộc thi

Không phải học sinh trường chuyên, nhưng bằng sự nỗ lực của chính mình, Phạm Minh Đức đã cho thấy bản lĩnh và tài năng ở sân chơi quốc tế, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều học sinh cùng trang lứa.

Phạm Minh Đức đã khẳng định tài năng và bản lĩnh bằng những giải thưởng danh giá

Chia sẻ về thành tích trên, Đức cho biết: “Đề thi khá vừa sức với em cộng thêm chút may mắn nữa. Đây vừa là trải nghiệm, vừa là dịp để đúc kết kinh nghiệm, tri thức cho em và những bạn có đam mê toán học và hóa học muốn tham dự các kỳ thi do nước ngoài tổ chức. Ngoài kiến thức môn Toán thì việc cần thiết là trau dồi vốn kiến thức tiếng Anh, nhất là những từ vựng chuyên ngành. Điều này sẽ giúp em hiểu rõ đề thi, có thêm nhiều thời gian làm bài để có kết quả tốt hơn”.

Phạm Minh Đức vẫn luôn có niềm đam mê mạnh mẽ với toán học. Ngoài thời gian dành cho toán, Đức cũng thường xem những kiến thức khoa học, Olympia và chơi cờ vua.

Niềm đam mê với toán học cũng giúp Minh Đức khám phá thêm những sở thích riêng của bản thân

Đức chia sẻ: “Cảm hứng với các bộ môn khoa học và cờ vua được vun đắp từ Fermat và vua cờ Magnus Carlsen”. Với Phạm Minh Đức, được chơi cờ vua cùng các bạn và người thân trong gia đình cũng là cách để cậu học trò giải tỏa những căng thẳng và áp lực trong quá trình học tập.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Đức cho biết: “Em sẽ cố gắng học tập để có được công việc thật tốt sau khi có bằng cử nhân của Anh ở Greenwich. Ngoài ra, em cũng hi vọng có được cơ hội học hỏi và tiếp tục nghiên cứu về toán học”.

