Chiều ngày hôm nay – 6 ngày kể từ khi ra thông báo đầu tiên về vụ Ngô Hoàng Anh, Forbes Việt Nam tiếp tục có thông báo mới về sự việc.

“Thông tin có sự khác biệt giữa các bên”?

Trong thông báo này, Forbes Việt Nam cập nhật một số thông tin.

Theo đó, Forbes Việt Nam cho biết Ngô Hoàng Anh được chọn vào danh sách Under 30 năm 2022 của Forbes Việt Nam dựa trên đóng góp cá nhân trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Những thông tin mà Forbes Việt Nam tiếp nhận sau khi công bố danh sách được đánh giá là vấn đề nghiêm trọng và cần xem xét cẩn thận.

“Sau khi tiếp nhận thông tin, Forbes Việt Nam đã lập tức tiến hành thu thập thông tin và trao đổi trực tiếp với các bên liên quan. Hiện tại, các thông tin phía Forbes Việt Nam tiếp cận được có sự khác biệt giữa các bên, rất phức tạp và không hoàn toàn giống như những gì mạng xã hội phản ánh. Do đó, chúng tôi đã cần nhiều thời gian xác minh” – thông báo nêu rõ.

Thông báo của Forbes Việt Nam ngày 23/2

Forbes Việt Nam cũng cho biết đồng quan điểm và đồng cảm với những quan tâm lo lắng của cộng đồng về hành vi quấy rối tình dục.

“Forbes Việt Nam phản đối và lên án hành vi này. Vì vấn đề liên quan đến sự nghiệp và tương lai của tất cả các bạn trẻ trong cuộc, Forbes Việt Nam đang tìm hiểu vụ việc thấu đáo và công bằng”.

Thông báo này được đưa ra ngay lập tức nhận được những ý kiến trái chiều.

Xin rút nếu Forbes tiếp tục vinh danh Ngô Hoàng Anh

Đây là phản ứng mạnh mẽ của Hoàng Anh Đức - nhà sáng lập và điều hành Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục EdLab Asia, người từng được vinh danh trong danh sách Forbes 30 Under 30 Việt Nam năm 2020.

Hoàng Anh Đức

Chia sẻ về sự việc, Anh Đức cho biết đúng một tuần trước, khi nhận được tin về sự việc của bạn Ngô Hoàng Anh, anh đã thông báo tới Forbes Việt Nam và mong rằng BBT tạp chí, cùng hội đồng giám khảo sẽ sớm có những hành động phù hợp.

“Từ đó tới nay, mình cũng liên tục hỏi thêm về các cập nhật mới. Các anh chị bên phía Forbes Việt Nam có trả lời mình rằng vấn đề “rất phức tạp và không hoàn toàn giống như những gì mạng xã hội phản ánh”, nhất quán với thông điệp mà Forbes đăng tải hôm nay.

Mình đồng ý với Forbes Việt Nam ở luận điểm “Vì vấn đề liên quan đến sự nghiệp và tương lai của tất cả các bạn trẻ trong cuộc, Forbes Việt Nam đang tìm hiểu vụ việc thấu đáo và công bằng.” Mình tôn trọng, trân trọng những nỗ lực của các anh chị BBT Forbes Việt Nam đang tiến hành để tiếp tục làm rõ và kết thúc sự việc” – Anh Đức bày tỏ.

Tuy nhiên, Anh Đức cho rằng “Mình chưa hình dung được sự việc thực sự phức tạp tới đâu, và bạn Ngô Hoàng Anh còn có uẩn khúc gì hay không. Thế nhưng, theo những tin nhắn mà Ngô Hoàng Anh đã gửi tới nhiều bạn nữ, mình không nhìn nhận thấy tác động tích cực mà Ngô Hoàng Anh đem lại cho cộng đồng.

Như 2 năm trước, Ngô Hoàng Anh vẫn lẩn tránh và không dám chịu trách nhiệm với những việc mình làm.

Mình không tin rằng có một bạn trẻ nào lại cho rằng Ngô Hoàng Anh là một đại diện cho “thế hệ trẻ Việt Nam năng động, tri thức, mang khát vọng thành công” như tiêu chí mà Forbes đưa ra cho những ứng viên của danh sách 30 under 30”.

Ngô Hoàng Anh đang khiến nhiều cựu học sinh Phổ thông năng khiếu phẫn nộ

Anh Đức cũng khẳng định rằng “Lỗi lầm của sự việc lần này không nằm ở Forbes Việt Nam, nhưng, quan điểm của mình vẫn là “Quyết định của Forbes Việt Nam với trường hợp bạn Ngô Hoàng Anh sẽ không chỉ đơn thuần dành riêng cho cá nhân bạn Ngô Hoàng Anh, mà còn là thông điệp gửi tới cả hiện tại và tương lai”.

Do đó, Anh Đức khẳng định “Nếu như đến ngày vinh danh Forbes under 30 năm nay mà Ngô Hoàng Anh vẫn có tên trong danh sách, mình xin rút tên khỏi danh sách Forbes 30 under 30 năm 2020”.

Quan điểm không đồng tình cũng được nhiều người đưa ra ngay dưới bài đăng của Forbes Việt Nam.

Một ý kiến nhận xét “Mình thấy thông báo như vậy là không ổn khi viết "không hoàn toàn giống những gì mạng xã hội phản ánh". Forbes nên xem lại cách đưa tin. Chỉ cần nói “chúng tôi đang điều tra” là được. Thế nào là không giống? Những bài viết, thậm chí cả cắt màn hình tin nhắn điện thoại là bịa đặt dàn dựng hay sao?

Trẻ 15 tuổi, thậm chí không phải một trẻ, đã tố cáo thì gần như tự động xã hội phải có vai trò bảo vệ, công nhận, giúp đỡ, tránh những câu mập mờ khó hiểu gây tổn thương hơn nữa. Đấy là nguyên tắc cơ bản của xã hội, và nhất là của truyền thông một tạp chí như Forbes. Và không phải khi đã có danh tiếng mới tố cáo mà việc này đã diễn ra từ 2 năm trước rồi”.

“Vai trò của Forbes không phải là công an điều tra, mà là vai trò định hướng dẫn dắt xã hội, và bảo vệ uy tín của một tờ báo lớn đừng làm trò cười cho thiên hạ. Nên cắt là cắt, chẳng có gì mà phải điều tra, Forbes không phải đang thực thi Pháp luật gì cả”.

Một người cũng bày tỏ quan điểm rằng “Danh sách Forbes là các bạn trẻ tài năng và truyền cảm hứng cho thanh thiếu niên. Không nên chỉ dừng ở tài năng, năng khiếu hay thành tựu, mà nên xét cả yếu tố "hình ảnh". Có tài mà không có đức thì cũng vô dụng. Thành tựu rực rỡ nhưng hình ảnh hoen ố thì cũng không nên đại diện cho cái gì. Forbes nên mạnh dạn, thẳng thắn nhận sai trong quá trình chọn ứng viên và loại ra khỏi danh sách”.

Tuy nhiên, vẫn có một vài ý kiến đồng tình với việc vẫn để tên Ngô Hoàng Anh trong danh sách.

“Trong các yêu cầu của Forbes có mục liên quan đến quấy rối không? Nếu không có mà chỉ hoàn toàn dựa trên những đóng góp về mặt học thuật thì bạn ý vẫn hoàn toàn phù hợp nằm trong Forbes 30 chứ”.

Một bạn khác thì mong Forbes Việt Nam đưa ra bằng chứng là có xác minh và tìm hiểu? Động thái và lộ trình tìm hiểu ra sao? Dự kiến khi nào có kết quả?...

“Nếu Ngô Hoàng Anh ở những năm sau có những thay đổi tích cực đóng góp gấp nhiều lần để chuộc lỗi thì cho vào danh sách cũng có trễ đâu, mới 22 tuổi” – một bạn chia sẻ quan điểm.

