Liên quan đến vụ sập cổng trường khiến trẻ mầm non tử vong, ngày 16/10, lãnh đạo Phòng GD-ĐT Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, Phòng đang yêu cầu các trường học trên địa bàn rà soát lại cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn cho trẻ.