Phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học - Bộ GD&ĐT, Ủy ban ATGT Quốc gia, Honda Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cho học sinh và giáo viên THCS và THPT năm học 2019 - 2020.

Cuộc thi tìm hiểu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2019-2020 dành cho giáo viên và học sinh THCS và THPT được phát động từ tháng 2/2020 và kéo dài đến tháng 5/2020. Đây là năm đầu tiên cuộc thi áp dụng hình thức thi trực tuyến thay cho phương thức thi trên giấy truyền thống, thể hiện nỗ lực của công ty Honda Việt Nam (HVN) và Bộ GD&ĐT trong việc đảm bảo truyền tải những kiến thức an toàn giao thông tới các thầy cô và các em học sinh trong bối cảnh dịch Covid-19.

HVN tặng hoa cảm ơn các đơn vị phối hợp

Chỉ sau hơn ba tháng, ban tổ chức đã nhận được gần 1,4 triệu bài dự thi của các thầy cô giáo và các em học sinh. Nhiều bài thi có chất lượng cao, được đầu tư công phu và sáng tạo cho thấy sự quan tâm của giáo viên và học sinh về an toàn giao thông (ATGT) cũng như sức hút của cuộc thi ngày càng lớn.

Ban tổ chức đã chọn và trao giải cho những giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc nhất cuộc thi. Cấp THCS có 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 70 giải Ba, 300 giải Khuyến khích dành cho học sinh; 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 60 giải Ba và 150 giải Khuyến khích dành cho giáo viên. Cấp THPT có 12 giải Nhất, 20 giải Nhì, 200 giải Ba và 1.000 giải Khuyến khích cho học sinh; 1 giải Xuất sắc, 9 giải Nhất, 20 giải Nhì, 80 giải Ba và 200 giải Khuyến khích dành cho giáo viên.

Các thầy cô giáo xuất sắc đạt giải Nhất của Cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày mai năm học 2019 – 2020

Nhân dịp này, Honda Việt Nam cũng tuyên dương 10 Sở GD&ĐT đã có sự phối hợp triển khai tốt nhất chương trình giáo dục và Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” trong năm học 2019 - 2020.

Tuyên dương 10 sở GD&ĐT tích cực triển khai cuộc thi

Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục ATGT cho học sinh cấp THCS và THPT do HVN, Bộ GD&ĐT cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công An và các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) phối hợp tổ chức.

Chương trình được thực hiện với mong muốn không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh cấp trung học - đối tượng đang dần chủ động tham giao thông nhưng còn thiếu nhiều kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Theo đó, chương trình giáo dục ATGT đã sớm được triển khai thí điểm cho học sinh THPT tại 5 tỉnh/thành phố từ năm 2011, và dần được nhân rộng ra 63 tỉnh/thành từ năm học 2016-2017.

Trong năm học 2017 - 2018, chương trình đã mở rộng đối tượng đào tạo là học sinh THCS tại 10 tỉnh/thành phố và đến năm học 2019 - 2020, số lượng địa phương triển khai chương trình là 40 tỉnh/thành phố. Với những nỗ lực đó, chỉ tính riêng năm học 2019 - 2020 đã có tới hơn 2,6 triệu học sinh cấp THPT và hơn 4 triệu học sinh cấp THCS được tham gia các chương trình giáo dục ATGT bổ ích và hấp dẫn trong trường học.

Các em học sinh xuất sắc đạt giải Nhất của Cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày mai năm học 2019 – 2020

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT đánh giá cao những nỗ lực của Honda Việt Nam trong việc phối hợp triển khai mạnh mẽ hoạt động giáo dục ATGT trong trường học, góp phần nâng cao kiến thức về ATGT cũng như khuyến khích giáo viên và học sinh tích cực hơn nữa trong các hoạt động tuyên truyền về ATGT tại địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học - Bộ GD&ĐT và ông Lê Hữu Phúc - Phó Tổng giám đốc Thứ nhất HVN trao giải cho giáo viên xuất sắc nhất

Đúng như ý nghĩa tên gọi, chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” mang sứ mệnh giúp sức những ước mơ về tương lai tươi sáng của các em học sinh không bị mất đi bởi tai nạn giao thông. HVN vẫn luôn nỗ lực phối hợp cùng các cơ quan Chính phủ không ngừng mở rộng triển khai chương trình “ATGT cho nụ cười ngày mai” nói riêng và các chương trình giáo dục ATGT trong trường học nói chung nhằm trang bị cho các em học sinh những kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông cần thiết, góp phần giảm thiểu tai nạn, xây dựng một xã hội giao thông an toàn và văn minh.

Minh Ngọc