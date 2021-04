Đại học Mỹ tại Việt Nam – AUV (The American University in Vietnam) thành lập từ năm 2015, đến nay AUV đang từng bước khẳng định giá trị của mình với sứ mệnh đem đến một môi trường giáo dục và chất lượng đào tạo đạt chuẩn Hoa Kỳ.

Với vốn đầu tư 150 triệu USD, AUV được trang bị hệ thống cơ sở vật chất tân tiến, hiện đại gồm rất nhiều phòng học, phòng thực hành - thí nghiệm, phòng học đa năng thông minh,… được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với đầy đủ máy lạnh, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại và phủ sóng wifi, phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của tập thể cán bộ giảng viên, sinh viên nhà trường.

Ngoài ra, trường còn có khuôn viên với diện tích trên 30 hecta đặt ngay tại Đà Nẵng - Trung tâm giao lưu kinh tế, văn hóa ở Miền Trung Việt Nam. Đến với Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam - AUV, sinh viên sẽ được trải nghiệm không gian học tập mở với cách bố trí hiện đại đem đến môi trường học tập thân thiện và giàu cảm hứng.

Chương trình đào tạo đạt chuẩn giáo dục Hoa Kỳ

Từ năm 2015 đến nay, AUV đã và đang đào tạo sinh viên theo một giáo trình chuẩn Hoa Kỳ cho các nhà lãnh đạo tương lai của Việt Nam ở rất nhiều ngành học trọng điểm như Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh toàn cầu, Truyền thông đa phương tiện, Công nghệ thông tim, Du lịch, Khoa học sức khỏe, Kỹ thuật - trong đó có kỹ thuật hàng không…

Mục tiêu của AUV là phát triển tối đa năng lực trí tuệ, tư duy phản biện, kỹ năng xã hội và phát huy năng lực bản thân cho từng sinh viên để có thể đưa ra giải pháp và giải quyết vấn đề một cách logic, hiệu quả, trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm với xã hội.

AUV mang đến sinh viên chương trình và kế hoạch học tập đáp ứng các nhu cầu và định hướng của các em, giúp các em có thể tiến nhanh và xa hơn trên con đường học tập của mình.

Chương trình 2+2: 2 năm đại cương + 2 năm chuyên ngành với 2 năm đầu học đại cương tại Việt Nam và các bạn sinh viên có thể học 2 năm chuyên ngành tại các trường đại học danh giá thế giới, nhiều nhất là Hoa Kỳ mà không gặp bất cứ trở ngại gì

Chương trình 4+1: 4 năm cử nhân, 1 năm thạc sĩ. Thông thường, tại Mỹ, sinh viên hầu hết phải có điểm thi GRE & GMAT đầu vào cao và trải qua 2 năm học mới có thể cầm trên tay chiếc bằng thạc sĩ. Tuy nhiên, với chương trình tích hợp của Trường Đại học AUV, các bạn sinh viên có thể hoàn thành từ 3 - 4 năm bậc cử nhân tại Việt Nam và được hỗ trợ vào thẳng chương trình thạc sĩ của các đại học đối tác mà không cần điểm GRE & GMAT đầu vào. Chương trình học cũng được rút ngắn 1 năm, giúp tiết kiệm thời gian cũng như tài chính.

Chương trình học tập Distance Learning: Chương trình học kết hợp với các trường đại học danh giá của Hoa Kỳ Arizona State University, Wentworth Institute of Technology, Virginia Commonwealth University, University of Missouri-Kansas City,… Đây là chương trình học kết hợp, cho phép sinh viên AUV được tham gia học trực tuyến các tín chỉ của các đại học nêu trên từ giảng đường của AUV, được trang bị nội thất và các thiết bị phục vụ học tập từ xa tân tiến nhất hiện nay.

Vừa qua, trường Đại học Mỹ tại Việt Nam - AUV đã có buổi ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược toàn diện với Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam (VABA) nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai bên. Sự kiện là một bước tiến lớn trong sự phát triển của AUV trên con đường đào tạo nguồn nhân lực cho ngành hàng không tại Việt Nam, điều mà chưa một trường đại học nào ở Việt Nam có đủ khả năng làm được trước đây. Đây là một bước đi thể hiện rõ tầm nhìn và sự quyết tâm của AUV đối với công cuộc đào tạo nhân lực ngành hàng không tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Với những chương trình học đa dạng, thiết kế linh hoạt và hợp tác với các trường đại học danh giá trên toàn thế giới như Arizona State University, Florida Institute of Technology, Virginia Commonwealth University, Wentworth University, University of Missouri Kansas City (UMKC), University of Texas A&M, California State University… , AUV tạo điều kiện cho sinh viên theo học có thể dễ dàng tiếp cận một nền giáo dục tiên tiến, chất lượng cao chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Giải pháp cho bài toán du học thời “bình thường mới”

Trong tình hình đại dịch Covid-19 còn diễn biến rất phức tạp như hiện nay, rất nhiều dự định và ước mơ đi du học của nhiều bạn học sinh đang phải bị trì hoãn hoặc có nguy cơ bị gián đoạn trong một thời gian dài.

Sinh viên tại AUV có thể lựa chọn học tại Việt Nam trong 1-2 năm đầu và chuyển tiếp qua các trường liên kết tại Mỹ và thế giới trong những năm tiếp theo. Ưu điểm của chương trình này là chất lượng các khóa học được đảm bảo, cũng như bằng cấp tốt nghiệp sau khi hoàn thành khóa học có giá trị quốc tế. Song song đó, thời gian du học tại chỗ trước cũng là “thời gian vàng” để sinh viên chuẩn bị và trau dồi thêm những kỹ năng quan trọng trước khi chính thức bước sang một môi trường học tập 100% quốc tế.

Đặc biệt, chương trình Distance Learning, sinh viên AUV vẫn có thể tham dự các bài giảng của các trường đại học liên kết tại Hoa Kỳ và thế giới ngay tại giảng đường AUV. Đây là chương trình học tiên tiến thế mạnh của AUV, phù hợp với nhu cầu “du học tại chỗ” ngày một tăng cao khi đại dịch Covid-19 diễn ra.

Sinh viên có thể lựa chọn chuyển tiếp tới Đại học liên kết tại Mỹ để tiếp tục con đường du học hoặc hoàn thành chương trình cử nhân tại AUV và chuyển tới các trường đại học Mỹ học tập văn bằng thạc sĩ mà không cần bất cứ chứng chỉ hay kiểm tra đầu vào nào.

Bên cạnh đó, nhằm đồng hành và hỗ trợ học sinh có năng lực học tập xuất sắc có cơ hội để học tập và rèn luyện trong môi trường giáo dục tiên tiến tại Đại học Mỹ tại Việt Nam, AUV mang đến những suất học bổng dành cho các bạn học sinh có thành tích học tập xuất sắc.

Có thể thấy được rằng, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn chưa ổn định, các chính sách và thủ tục về visa du học đang ngày một được thắt chặt và khó khăn hơn trước, AUV sẽ là một lựa chọn thông minh để giải quyết bài toán du học một cách hoàn hảo nhất ở thời điểm hiện tại.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thông tin tuyển sinh năm học mới của trường Đại học Mỹ tại Việt Nam, liên hệ: Trường Đại Học Mỹ Tại Việt Nam – AUV (The American University in Vietnam) 299 Trần Đại Nghĩa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng Điện thoại: (0236) 3967 585 / 3967 595 Tham khảo thêm thông tin tại: http://tuyensinh.auv.edu.vn/

Vĩnh Phú