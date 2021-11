Ngành học Thiết kế đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới, ngày càng được khai thác nhiều khía cạnh mới, nhằm đáp ứng xu hướng sáng tạo và nghệ thuật trong cuộc sống hiện đại.

Những thông tin về ngành học này đã được thảo luận sôi nổi tại hội thảo trực tuyến “Chìa khóa du học New Zealand - Câu chuyện hướng nghiệp #5: Nhóm Ngành Thiết kế & Truyền Thông”.

Trong buổi hội thảo, anh Phạm Lý Sơn Tùng - chuyên viên kỹ xảo điện ảnh tại Weta Digital (New Zealand) và thầy Brian Lucid - Trưởng khoa Thiết kế Đại học Massey đã gây ấn tượng sâu sắc với nhiều câu chuyện thú vị về ngành thiết kế.

Anh Phạm Lý Sơn Tùng - chuyên viên kỹ xảo điện ảnh tại Weta Digital (New Zealand)

Bước ngoặt khi du học New Zealand ngành Kỹ xảo điện ảnh

Từ một chàng sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế truyền thông đa phương tiện từ Đại học RMIT, anh Sơn Tùng đã quyết định “liều” thử thách bản thân khi du học New Zealand về ngành kỹ xảo điện ảnh. Với sự nỗ lực không ngừng, Sơn Tùng đã đạt những thành tựu nhất định trong sự nghiệp, trở thành chuyên viên kỹ xảo điện ảnh của Weta Digital - công ty hiệu ứng hình ảnh kĩ thuật số nổi tiếng thế giới có trụ sở đặt tại New Zealand, đơn vị thực hiễn kỹ xảo hình ảnh cho nhiều bộ phim “bom tấn” Hollywood.

Anh Sơn Tùng cho biết: “Khi ra rạp xem phim, nhìn thấy hiệu ứng trong phim rất thật và hay khiến mình thấy tò mò. Mình tự tìm hiểu về kỹ xảo điện ảnh trên Internet, mua sách tự nghiên cứu… Thế rồi, mình quyết định tìm một nơi để đi du học ngành này. Sau khi học xong, mình may mắn được làm ở Weta Digital - công ty hiệu ứng hình ảnh kĩ thuật số lớn tại New Zealand lẫn trên thế giới”.

Chia sẻ về bước ngoặt du học khi đã đi làm được vài năm, tốt nghiệp ở một trường danh tiếng, anh Sơn Tùng cho rằng: “Khi chuyển ngành, mình đã có tuổi nhưng cũng không phải già. Mình phải bắt đầu lại, tuy nhiên cũng gặp nhiều thử thách trên con đường này. Đến bây giờ, mình tin rằng, mình phải thích ngành này lắm thì mới dám làm vậy”.

Anh chia sẻ về quá trình du học: “Lúc bắt đầu thật sự khá khó khăn. Nhưng nhờ vào những kinh nghiệm trong quá trình đi làm, mình đã tiếp thu tốt hơn khi theo học một ngành nghề mới… Vào năm cuối, mỗi người sẽ đảm nhận một khâu và cùng nhau hoàn thành bộ phim ngắn. Nhờ trải nghiệm đó mà sau khi đi làm thực tế, mình không còn bị bỡ ngỡ. Đối với mình, đó là một năm rất tuyệt vời”.

Đối với một người học nghề thiết kế nói chung và kỹ xảo điện ảnh nói riêng, thực hành thường xuyên là yếu tố hàng đầu để nâng cấp kỹ năng. Tại New Zealand, du học sinh sẽ được thực hiện các dự án thực tế xuyên suốt chương trình học, đồng thười được trang bị đủ kiến thức, kỹ năng trước khi ra trường.

Những trải nghiệm học tập khó quên ở New Zealand đã giúp anh Tùng vững vàng hơn khi theo đuổi nghề chuyên viên kỹ xảo điện ảnh, làm việc tại đơn vị chuyên nghiệp như Weta Digital (công ty từng phụ trách kỹ xảo cho các bộ phim “bom tấn” như: The Hobbit 3, Đại chiến hành tinh khỉ (War for the Planet of the Apes), Thiên thần chiến binh (Alita), Avenger: End Game). Anh Sơn Tùng cho biết, tại Weta Digital anh làm việc trong nhiều khâu sản xuất như: hiệu ứng hình ảnh, hỗ trợ phần mềm, “key-lightning” cho các bộ phim.

Nhiều cơ hội khi học ngành Thiết kế và Sáng tạo tại Đại học Massey

Ở New Zealand, Đại học Massey sở hữu chương trình đào tạo về thiết kế hàng đầu thế giới. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được trang bị đủ các kiến thức chuyên môn lẫn kinh nghiệm thực tế để tự tin bước vào thị trường tuyển dụng.

Năm đầu tiên tại Đại học Massey, sinh viên sẽ được trải nghiệm các hình thức thiết kế khác nhau, từ đó, tìm ra chuyên ngành phù hợp với bản thân và học chuyên sâu hơn vào 3 năm còn lại. Đây là một trong những “chìa khóa” du học thành công khi lựa chọn New Zealand.

“Đại học Massey cam kết sẽ mang đến chương trình đào tạo chuyên nghiệp và giúp sinh viên định hướng được chuyên ngành phù hợp”, thầy Brian Lucid chia sẻ.

Với đa dạng ngành đào tạo: từ Thiết kế không gian, cho đến các chuyên ngành mới như: Thiết kế ý tưởng, Thiết kế nhân vật…; ngành thiết kế hứa hẹn phát triển “vũ bão” trong tương lai. Người học sẽ được thỏa sức tưởng tượng và thể hiện sự sáng tạo lên các bản vẽ, sau đó hiện thực hóa ý tưởng để áp dụng vào thực tế.

Đại học Massey tại New Zealand

“Bạn không cần phải có quá nhiều kinh nghiệm hay kỹ năng mới dám theo đuổi ngành Thiết kế. Sáng tạo là một kĩ năng có thể học được. Và chúng tôi ở đây để giúp bạn đạt được điều đó. Điều bạn cần chính là sự đam mê và sẵn sàng học hỏi những cái mới”, thầy Brian Lucid nhắn gửi đến các bạn trẻ có ý định du học ngành thiết kế tại New Zealand trong tương lai.

Lệ Thanh