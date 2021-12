“TikTok Khám phá New Zealand” là cuộc thi do ISB và Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tổ chức. Sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 54 video với hơn 2,5 triệu lượt xem, tìm ra những gương mặt giành giải thưởng 100 triệu đồng.