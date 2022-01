Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Hà Nội dự tính cho học sinh khối lớp 7 đến 12 đi học trực tiếp trở lại khoảng từ 7-8/2.

Chia sẻ tại hội thảo trực tuyến về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục do Bộ GD-ĐT tổ chức sáng 19/1, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, 99,6% giáo viên, nhân viên đã được tiêm vắc xin mũi 1; mũi 2 đạt tỷ lệ 99,2%.

Tỷ lệ tiêm vắc xin cho học sinh cấp THPT là 99,6% mũi 1; số được tiêm mũi 2 đạt 97%.

Tỷ lệ này với học sinh cấp THCS từ lớp 7 đến lớp 9 là 99,5% mũi 1 và 97,3% mũi 2.

“Như vậy tỷ lệ tiêm vắc xin cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trên địa bàn TP Hà Nội có thể nói là tạm thời yên tâm để duy trì việc học trong thời gian tới”, ông Cương nói.

Cũng theo ông Cương, qua nắm bắt ý kiến các chuyên gia, việc đi học trực tiếp, tương tác giữa học sinh và giáo viên và giữa các em với nhau là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Qua lấy ý kiến của phụ huynh, tỷ lệ đồng thuận cho học sinh đã được tiêm mũi 2 và đảm bảo phát sinh kháng thể được đi học trực tiếp là trên 70%.

“Nếu không có gì thay đổi, tình hình dịch thuyên giảm, tỷ lệ vắc xin tiêm đảm bảo an toàn, chúng tôi dự kiến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tức khoảng 7-8/2 sẽ cho học sinh khối lớp 7 đến 12 đi học trực tiếp trở lại. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra các kịch bản, phương án làm sao để đảm bảo an toàn an nhất cho các em học sinh”, ông Cương nói.

Theo ông Cương, một trong những nội dung mà lãnh đạo TP Hà Nội chỉ đạo rất quyết liệt là nâng cao vai trò và trách nhiệm của các lãnh đạo địa phương trong việc quyết định cho học sinh đi học trực tiếp hay trực tuyến.

“Chúng tôi cũng xin kiến nghị, đề xuất lãnh đạo Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế, với các học sinh từ 5 đến dưới 11 tuổi, chỉ khi nào tiêm vắc xin đầy đủ mới đảm bảo điều kiện an toàn nhất cho các em. Chúng tôi mong muốn sớm có vắc xin để tiêm cho các cháu để đảm bảo có hệ thống tổng thể từ bậc mầm non đến THPT được đến trường học một cách an toàn nhất”.

Tính đến 16h ngày 18/1, toàn ngành giáo dục Hà Nội có 5.767 ca F0, trong đó có 787 giáo viên, 4.989 học sinh.

