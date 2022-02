Quảng Ninh tạm thời cho trẻ em bậc học mầm non nghỉ học từ ngày 21/2 đến hết ngày 25/2. Trong khi đó, học sinh tiểu học từ lớp tới lớp 5 Quảng Ninh có thể chuyển học trực tuyến từ 21/2.

Cụ thể, Quảng Ninh tạm thời cho trẻ em bậc học mầm non nghỉ học từ ngày 21/2 đến hết ngày 25/2 để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và phòng, chống rét đậm, rét hại. Nếu gia đình trẻ nào do không có người chăm sóc, trông coi trẻ ở nhà và có nguyện vọng vẫn đưa trẻ đến trường thì cơ sở giáo dục phải bố trí đón trẻ đến trường và tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ bảo đảm an toàn.

Trường học vừa mở cửa đã gặp khó do dịch Covid-19 phức tạp và thời tiết rét hại, rét đậm. Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Đối với cấp tiểu học, căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa bàn và trong cơ sở giáo dục của đơn vị mình, Hiệu trưởng xem xét và quyết định tạm thời cho học sinh chuyển trạng thái từ học trực tiếp sang học trực tuyến từ ngày 21/2 đến hết ngày 25/2.

Tuy nhiên, khuyến khích các trường, các lớp học nếu chưa có ca F0, vẫn bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh thì tiếp tục duy trì học trực tiếp để bảo đảm tiến độ chương trình và chất lượng giáo dục. Trong quá trình tổ chức học trực tiếp cho học sinh cần thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch và phòng chống rét đậm, rét hại.

Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, tiếp tục duy trì tổ chức học trực tiếp tại trường (Trung tâm giáo dục ngoại ngữ, giáo dục thường xuyên) cho học sinh.

Minh Anh