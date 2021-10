Để thích ứng với những thay đổi về ngành, nghề trong thời đại số, những nhà giáo dục, phụ huynh và học sinh cần trau dồi thêm nhiều kỹ năng, bên cạnh tiêu chí xuất sắc về tiếng Anh.

Cùng ILA, học viên có thể tự tin chinh phục những ngành nghề tương lai

Kỷ nguyên mới - công việc mới

Giám đốc dữ liệu, chuyên gia chuyển đổi số, kỹ sư blockchain, chuyên gia trí tuệ nhân tạo, chuyên gia sáng tạo nội dung, vận động viên thể thao điện tử... là những công việc phổ biến trong vài năm gần đây. Nhưng cách đây 20 năm, ít ai ở Việt Nam biết rằng sẽ có những nghề nghiệp như vậy. Sự phát triển vượt bậc của công nghệ đã tạo nên nhiều công việc mới. Vì vậy, không dễ để hình dung được sự thay đổi của thị trường lao động trong 10, 15, 20 năm tới.

Tại báo cáo thường niên “Future Of Jobs” 2020, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhấn mạnh về sự thay đổi lớn trong cách thức lao động, dự đoán 85 triệu loại hình công việc cũ sẽ bị giảm sút hoặc thay thế vào năm 2025. Sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ cấu việc làm này đòi hỏi người lao động trong tương lai cần trang bị thêm rất nhiều kỹ năng để thích ứng. WEF đã nhắc đến 3 từ khóa quan trọng: trí tuệ cảm xúc (EQ) - kĩ năng làm việc nhóm - kiến thức công nghệ.

Báo cáo của WEF cũng chỉ ra rằng, người trẻ (từ 3 - 15 tuổi) hiện nay chính là 1 trong 3 nhóm đối tượng chịu tác động nhiều nhất, khi 50% công việc hiện tại có thể bị thay thế trong tương lai. Điều này đồng nghĩa với việc 1/2 số học sinh hiện nay sẽ làm những công việc mới lạ như: thám hiểm vũ trụ, bác sĩ cho robot... hay có thể cùng lúc làm nhiều công việc.

Điều này vừa là thách thức vừa là cơ hội để học sinh ngày nay chủ động, sáng tạo hơn. Đồng thời, các em cần trang bị thêm nhiều kỹ năng, tri thức mới, cũng như hiểu rõ hơn về bản thân và mục tiêu cuộc sống.

6 kỹ năng “vàng” cho hành trang tương lai

Đại diện Tổ chức giáo dục ILA tin rằng, thế hệ công dân toàn cầu trong tương lai có thể xuất sắc 1 nghề hoặc cùng lúc giỏi nhiều nghề nếu được trang bị 6 kỹ năng then chốt: sáng tạo - hợp tác - giao tiếp - hoàn thiện bản thân - phản biện - kiến thức công nghệ.

Đó cũng là lý do ILA tập trung đào tạo 6 kỹ năng “vàng” này cho học viên tham gia chương trình đào tạo tiếng Anh “thế kỷ XXI”, bên cạnh các khóa luyện tư duy của TPR-SAT. Song song đó, tổ chức giáo dục này còn mang đến những chương trình du học ngắn hạn, dài hạn tại: Mỹ, Anh, Úc, Canada, Singapore.

Phương pháp “Tư duy thế kỷ XXI” và học qua dự án (project-based learning) của ILA trong chương trình giảng dạy tiếng Anh cho học viên (từ lứa tuổi mầm non đến sinh viên đại học) sẽ giúp thế hệ trẻ tự tin đón đầu, thích nghi và tạo ra những thay đổi tích cực trong tương lai thông qua việc nâng cao về: ngôn ngữ, IQ, EQ, CQ, SQ.

Cùng ILA trang bị 6 kỹ năng “vàng” để trẻ tự tin đón đầu xu hướng tương lai

Bên cạnh mô hình học tập hiện đại, ILA còn quan tâm đến nhu cầu vui chơi giải trí, giao lưu học hỏi cho học viên, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa hấp dẫn, mới lạ trên nền tảng kỹ thuật số. Chào đón năm học mới, từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay, ILA liên tiếp tổ chức chuỗi hoạt động sôi nổi như: Digital Expedition - chủ đề Dubai Expo 2020/2022, cuộc thi hóa trang Halloween, đêm Halloween Innovation Lab Adventure, Talk Show Shape The Future, Happy Teacher Day Celebration, Amazing Blue Christmas, New Year New Me, các lớp học thử miễn phí, tư vấn du học và du học hè.

Đặc biệt, trong 10 ngày cuối của tháng 10/2021, ILA mang đến chương trình ưu đãi học phí “Đăng ký 1 khóa - Học 2 khóa", để các học viên tiếp tục duy trì phong độ học tập, tối ưu kết quả học tập ngay khi trở lại trường học.

Tổ chức giáo dục ILA có hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo tếng Anh và kỹ năng cho hơn 1 triệu lượt học viên Việt Nam. Với 46 trung tâm trên toàn quốc, ILA là đơn vị tiên phong áp dụng mô hình 100% giáo viên bản ngữ, cùng phương pháp “Tư duy thế kỷ XXI”, học qua dự án vào chương trình giảng dạy chuẩn quốc tế.

