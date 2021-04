Tháng 4/2021 M EDU Việt Nam quyết định hợp tác và kí kết hợp đồng nhượng quyền, thành lập chi nhánh Trung Tâm Anh Ngữ & Toán Trí Tuệ M EDU Lâm Hà.

Lễ kí kết hợp tác giữa M EDU Việt Nam và chi nhánh nhượng quyền M EDU Lâm Hà

Lễ hợp tác nhượng quyền chi nhánh mới tại Lâm Đồng là sự kiện bước ngoặt đánh dấu sự phát triển của M EDU trong công tác tư vấn, thành lập trung tâm giáo dục cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho môi trường giáo dục tại Việt Nam.

Vào tháng 4 vừa qua, sau thời gian tìm hiểu và nghiên cứu về tiềm năng và thế mạnh phát triển ngành giáo dục tại khu vực Lâm Đồng, cũng như uy tín và chất lượng chương trình giáo dục của M EDU, đối tác tại Lâm Đồng cũng như ban lãnh đạo hệ thống M EDU Việt Nam đã quyết định đi đến hợp tác và kí kết hợp đồng nhượng quyền, thành lập chi nhánh Trung Tâm Anh Ngữ & Toán Trí Tuệ M EDU Lâm Hà.

Có mặt tại sự kiện, bà Lê Mỹ Xuyên - Tổng Giám đốc Hệ Thống Giáo Dục M EDU Việt Nam chia sẻ: “Sắp tới, M EDU sẽ mở rộng thị trường cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Với mong muốn hợp tác với nhiều chủ đầu tư hơn nữa để phát triển mảng trung tâm Anh ngữ, toán trí tuệ và lắp ráp, lập trình robotics trên toàn Việt Nam.

Tôi rất tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng đối với chi nhánh M EDU Lâm Hà. Hi vọng với ban lãnh đạo cùng đội ngũ giáo viên, nhân viên trẻ trung, năng động, đầy nhiệt huyết và được đào tạo bài bản, trong thời gian sắp tới, chi nhánh nhượng quyền M EDU Lâm Hà sẽ trở thành một chi nhánh vững mạnh và phát triển bứt phá tại khu vực Tây Nguyên. Và sẽ cùng với các chi nhánh khác trong hệ thống M EDU đưa con thuyền M EDU đi xa hơn nữa với châm ngôn: giáo dục M EDU - đánh thức Tài năng Việt, tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho thế hệ trẻ em Việt Nam”.

Tổng Giám Đốc M EDU Việt Nam - bà Lê Mỹ Xuyên

Duy trì thế mạnh vốn có như ở những chi nhánh khác, tất cả chương trình học tại chi nhánh Trung Tâm Anh Ngữ & Toán Trí Tuệ M EDU Lâm Hà đều có giáo trình được biên soạn khoa học và liên tục cập nhật theo xu hướng mới. Các bộ môn sẽ được đào tạo tại chi nhánh M EDU Lâm Hà bao gồm: tiếng Anh, toán trí tuệ, lắp ráp và lập trình robotics, hành trang cho con vào lớp một.

Hệ thống giáo dục M EDU áp dụng giáo trình chuẩn quốc tế, kết hợp cùng phương pháp giảng dạy tiên tiến thông qua việc tối ưu hóa công nghệ nhằm tiếp cận và gắn kết người học. Việc này không chỉ giúp thế hệ trẻ Việt Nam tự tin giao tiếp tiếng Anh, hội nhập cùng bạn bè quốc tế, mà còn cung cấp các kỹ năng sống cần thiết để trẻ trở thành những công dân toàn cầu.

Không gian mẫu 1 Trung tâm Giáo dục thuộc hệ thống M EDU

Bằng việc mở rộng quy mô hoạt động và tính đa dạng của các môn học, M EDU đang dần hiện thực hóa mục tiêu tạo ra môi trường giáo dục uy tín và chất lượng. Từ nay, trẻ em tại tỉnh Lâm Đồng sẽ có cơ hội tiếp cận với chương trình và phương pháp đào tạo tân tiến và mang tính ứng dụng cao một cách thuận tiện hơn.

M EDU hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, giảng dạy các bộ môn tiếng Anh, toán tư duy, lắp ráp, lập trình robotics, và phát triển kỹ năng tư duy toàn diện cho trẻ. Xuyên suốt chặng đường xây dựng và phát triển, M EDU luôn nỗ lực, sáng tạo nên những giá trị tri thức mới, góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ, tăng cường khả năng tư duy sáng tạo cho trẻ ngay từ lúc khởi đầu.

M EDU Việt Nam khẳng định hỗ trợ tối đa các chi nhánh nhượng quyền

Hiện nay, hệ thống M EDU đang có nhiều chương trình ưu đãi cho các đối tác nhượng quyền nhằm lan toả tinh thần và đam mê giáo dục.

Chi tiết liên hệ: Phòng Nhượng quyền M EDU Việt Nam Hotline: 0979.197.355 Facebook: https://www.facebook.com/nhuongquyenmedu

Tố Uyên