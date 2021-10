Do mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương bị ngập lụt, đến nay, có 76 trường với tổng số 38.645 học sinh Hà Tĩnh phải nghỉ học để phòng tránh mưa lũ.

Trao đổi với VietNamNet, ông Cao Ngọc Châu, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết, hôm nay 18/10, có 76 trường học trên địa bàn tỉnh phải cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ. Trong đó, có 46 trường mầm non, 18 trường tiểu học, 12 trường THCS.

Tổng số học sinh phải nghỉ học do mưa lũ là 38.645 em. Có 14 trường THPT chuyển sang học trực tuyến.

Nước mấp mé trước cửa nhà dân ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Ảnh: Thiện Lương.

Ông Châu cho biết, số học sinh phải nghỉ học chủ yếu ở 3 huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà và một số trường của TP Hà Tĩnh. Hai huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi vừa mưa vừa kết hợp xả lũ của các đập.

“Rất may đến nay, không có học sinh và giáo viên thương vong do mưa lũ. Sáng nay tình hình mưa đã đỡ hơn nhiều so với hôm qua”, ông Châu nói.

Ông Châu cho hay, trước tình hình mưa lũ phức tạp, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh đã giao các Phòng GD-ĐT và các nhà trường chủ động cho học sinh nghỉ tùy vào các tình huống diễn biến mưa lũ, thiên tai để đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh.

“Chúng tôi cho phép các đơn vị chủ động trong việc này, làm sao đảm bảo sự an toàn cho học sinh và có báo cáo để Sở GD-ĐT được biết”, ông Châu nói.

