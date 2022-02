Hơn 80% phụ huynh tiểu học ở TP.HCM ( lớp 1 đến lớp 5) đăng ký cho con đi học trực tiếp từ ngày 14/2.

Thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, mặc dù không lấy ý kiến nhưng có hơn 80% phụ huynh tiểu học có con học từ lớp 1 đến lớp 5 đăng ký cho con đi học trực tiếp từ ngày 14/2. Khoảng gần 20% phụ huynh học sinh tiểu học chưa đăng ký cho con em đi học lại không đăng ký được xác định vì nhiều lý do như còn lo lắng về dịch Covid-19, hiện đang ở các tỉnh chưa trở lại TP.HCM…

Từ trước Tết nguyên đán nhiều trường tiểu học ở TP.HCM đã tổ chức lấy ý kiến về việc học sinh đi học trực tiếp sau Tết với các dữ liệu hiện học sinh đang cư trú ở đâu, đồng ý học sinh trực tiếp đi học sau Tết Nguyên đán hay không…

Học sinh tiểu học ở TP.HCM học trực tiếp trước khi có dịch Covid-19



Hiện học sinh lớp 7/12 ở TP.HCM đã học trực tiếp. Các lớp 1 đến 6 vẫn học trực tuyến theo chương trình năm học, hiện đang ở tuần thứ 2 của học kỳ II. Theo kế hoạch trẻ em thuộc khối giáo dục mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 học tập trực tiếp từ ngày 7/2 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ và học sinh.



Từ ngày 10/2 đến 13/2 các cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh học sinh triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ, giáo dục trẻ; tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường; tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.



Từ ngày 14/2, tổ chức đón trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đến trường, sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại trường, học tập trực tiếp.



Trường hợp cha mẹ học sinh chưa đồng thuận cho học sinh (từ lớp 1 đến lớp 6) đến trường học tập trực tiếp, học sinh tiếp tục học trên môi trường Internet, trên truyền hình, giao bài tự học theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.





Minh Anh